"Крымский иск" Украины в ЕСПЧ: Россия игнорирует, но рассмотрение идет

13 декабря в Европейском суде по правам человека в Страсбурге прошли очередные слушания по делу "Украина против России". Россия их проигнорировала

Зал заседаний ЕСПЧ (Фото - пресс-служба ЕСПЧ)

13 декабря в Европейском суде по правам человека в Страсбурге прошли очередные слушания по делу "Украина против России". Россия слушания бойкотирует, однако это не влияет на ход рассмотрения, пишет Deutsche Welle.

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Рассмотрение основано на трех жалобах, которые Украина подала в ЕСПЧ в 2014, 2015 и 2018 годах. Украина обвиняет Россию в грубых нарушениях во временно оккупированном Крыму ряда статей Европейской конвенции по правам человека.

В исковых претензиях к России указаны нарушения, начиная с 2014 года, права на жизнь, применение пыток, нарушение права на свободу и безопасность, права на справедливый суд, права на свободу вероисповедания, права на образование и на свободное передвижение.

Представители Украины заявили на слушаниях, что, поскольку эффективный контроль на временно оккупированном полуострове остается за Россией, она обязана отвечать за грубые нарушения прав независимых журналистов, активистов, представителей крымскотатарского сообщества и украинцев, которые открыто выражали протест против оккупации Крыма.

Представители Украины также ответили на вопросы судей ЕСПЧ по материалам рассмотрения.

В пресс-службе суда сообщили, что окончательное решение ЕСПЧ вынесет "на более позднем этапе", не назвав конкретной даты.

Россия отказалась направить своих представителей на слушания после того, как ЕСПЧ в декабре 2020 года признал "крымский иск" приемлемым для рассмотрения и подтвердил, что Россия осуществляет эффективный контроль территории Крыма с 27 февраля 2014 года – то есть, еще до проведения фейкового "референдума".

При этом суд отклонил три пункта жалобы Украины, так как не нашел в этих нарушениях прав человека "системности" – речь шла об административных убийствах и расстрелах, "национализации" имущества украинских военных и преследовании иностранных журналистов.

Хотя правительство России не отвечает на запросы ЕСПЧ и не дает никаких комментариев относительно доказательств, представленных Украиной, согласно правилам ЕСПЧ, это не ведет к автоматическому удовлетворению жалобы страны-истца, однако не является и основанием для прекращения рассмотрения иска, поскольку правила ЕСПЧ допускают проведение рассмотрения без присутствия ответчика.

В 2020 году ЕСПЧ принял в "особое внимание" заявления российского диктатора Владимира Путина, в которых тот подтвердил факт захвата полуострова российскими военными.

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