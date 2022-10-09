Крымский мост. Взрыв не приведет к постоянному нарушению российской логистики — ISW
09.10.2022, 08:31
Крымский мост после взрыва (Фото: Maxar)
Взрыв на Крымском мосту через Керченский пролив 8 октября не приведет к постоянному нарушения логистики оккупантов. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).
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Аналитики заявляют, что взрыв и частичное обрушение одного из участков переправы не подорвет российские наземные коммуникации, однако его последствия, вероятно, на какое-то время усугубят логистику оккупантов.
Отмечается, что автомобильный мост выглядит как минимум частично действующим, а железнодорожная часть не получила значительных повреждений, о чем свидетельствуют видеоматериалы.
- Утром 8 октября на Крымском мосту прозвучал взрыв. В РФ ранее неоднократно утверждали о надлежащей защите моста ПВО и военными РФ, а также заявляли о якобы надежности конструкции данного объекта.
- В СБУ намекнули, кто стоит за подрывом Крымского моста, но потом подчеркнули, что комментировать роль в "хлопке" украинской спецслужбы или любого другого органа будут после окончательной победы.
- Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении прямо не комментировал взрыв на Крымском мосту, но подчеркнул, что на временно оккупированном украинском полуострове сегодня было "тепло".
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