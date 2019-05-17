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17.05.2019, 10:20

Крючков вернулся из Германии

Крючков вернулся из Германии - Фото
Дмитрий Крючков (фото - ЭП)

Дмитрия Крючкова подозревают в махинациях в энергетической сфере

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Бывший председатель правления ЧАО Холдинговая компания Энергомережа Дмитрий Крючков, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает в махинациях в энергетической сфере, вернулся из Германии. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на замглавы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимира Кривенко. 

Сообщается, что экс-нардеп V созыва прилетел в Украину вечером 16 мая. 

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15 апреля детективы НАБУ задержали Крючкова в аэропорту Борисполь после его экстрадиции из Германии. 17 апреля Соломенский суд Киева арестовал Крючкова на 45 суток. В этот день он дал показания против Петра Порошенко, его соратника Игоря Кононенко и главы НАБУ Артема Сытника.

19 апреля адвокат Крючкова внес за него залог 7 млн грн, и тот покинул СИЗО14 мая сообщалось, что САП разрешила Крючкову выехать из Украины на 10 дней. 

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Теги: Дмитрий Крючков, набу, махинации
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