Крючков вернулся из Германии

Дмитрий Крючков (фото - ЭП)

Бывший председатель правления ЧАО Холдинговая компания Энергомережа Дмитрий Крючков, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает в махинациях в энергетической сфере, вернулся из Германии. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на замглавы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимира Кривенко.

Сообщается, что экс-нардеп V созыва прилетел в Украину вечером 16 мая.

Реклама

15 апреля детективы НАБУ задержали Крючкова в аэропорту Борисполь после его экстрадиции из Германии. 17 апреля Соломенский суд Киева арестовал Крючкова на 45 суток. В этот день он дал показания против Петра Порошенко, его соратника Игоря Кононенко и главы НАБУ Артема Сытника.

19 апреля адвокат Крючкова внес за него залог 7 млн грн, и тот покинул СИЗО. 14 мая сообщалось, что САП разрешила Крючкову выехать из Украины на 10 дней.

Читайте также: Фигурант дела о загрязнении "Дружбы" сообщил свою версию событий