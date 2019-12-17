Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

КСУ не позволил Зеленскому назначать глав НАБУ и ГБР

КСУ не позволил Зеленскому назначать глав НАБУ и ГБР - Фото
Владимир Зеленский (Скриншот видео 1+1)
17.12.2019, 18:46

Опосредованное подчинение НАБУ и ГБР президенту создаст угрозу независимости этих органов и приведет к концентрации власти у президента, считают в КСУ

Конституционный Суд признал законопроект президента Владимира Зеленского, которым он хотел наделить себя полномочиями назначать на должности глав НАБУ и ГБР, неконституционным. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Законопроект №1014 дает президенту полномочия назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР, а также создавать регуляторные органы, которые осуществляют регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах.

В КСУ отмечают, что в случае принятия законопроекта его положения могут нарушить баланс конституционных полномочий между президентом и Кабмином, фактически создав параллельную исполнительную власть, подчиненную президенту. Это, в свою очередь, нарушит гарантии прав и свобод человека и гражданина.

Кроме того, опосредованное подчинение НАБУ и ГБР президенту создаст угрозу независимости этих органов, приведет к концентрации власти у президента и его конкуренции с органами исполнительной власти.

Полномочие создавать регуляторные органы, которым хотел наделить себя Зеленский, скажется на эффективной деятельности предпринимателей, считают в КСУ.

Законопроект признан несоответствующим требованиям части первой статьи 157 Конституции.

Напишите нам
Владимир Зеленский набу ксу гбр
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 