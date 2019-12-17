КСУ не позволил Зеленскому назначать глав НАБУ и ГБР

Владимир Зеленский (Скриншот видео 1+1)

Конституционный Суд признал законопроект президента Владимира Зеленского, которым он хотел наделить себя полномочиями назначать на должности глав НАБУ и ГБР, неконституционным. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Законопроект №1014 дает президенту полномочия назначать и увольнять глав НАБУ и ГБР, а также создавать регуляторные органы, которые осуществляют регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования в отдельных сферах.

В КСУ отмечают, что в случае принятия законопроекта его положения могут нарушить баланс конституционных полномочий между президентом и Кабмином, фактически создав параллельную исполнительную власть, подчиненную президенту. Это, в свою очередь, нарушит гарантии прав и свобод человека и гражданина.

Кроме того, опосредованное подчинение НАБУ и ГБР президенту создаст угрозу независимости этих органов, приведет к концентрации власти у президента и его конкуренции с органами исполнительной власти.

Полномочие создавать регуляторные органы, которым хотел наделить себя Зеленский, скажется на эффективной деятельности предпринимателей, считают в КСУ.

Законопроект признан несоответствующим требованиям части первой статьи 157 Конституции.