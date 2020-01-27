КСУ отказался рассматривать три закона о Донбассе

Конституционный суд Украины (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Конституционный суд отказался проверять на соответствие Конституции законы об особом статусе Донбасса, о создании необходимых условий для мирного урегулирования и о недопустимости преследования участников событий на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится на сайте суда.

Соответствующее представление подали 53 депутата парламентской фракции Объединение Самопомощь.

Депутаты просили признать неконституционными законы "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и "О недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей". Депутаты считают, что эти законы нарушают принцип суверенитета и независимости, принципы унитарности и верховенства права, демократии, местного самоуправления, конституционную процедуру при принятии закона об особом порядке.

12 декабря Верховная Рада продлила на год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" .

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