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КСУ отказался рассматривать три закона о Донбассе

КСУ отказался рассматривать три закона о Донбассе - Фото
Конституционный суд Украины (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
27.01.2020, 17:07

Представление подавали 53 депутата фракции Самопомощь

Конституционный суд отказался проверять на соответствие Конституции законы об особом статусе Донбасса, о создании необходимых условий для мирного урегулирования и о недопустимости преследования участников событий на территории Донецкой и Луганской областей. Об этом говорится на сайте суда

Соответствующее представление подали 53 депутата парламентской фракции Объединение Самопомощь

Депутаты просили признать неконституционными законы "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", "О создании необходимых условий для мирного урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и "О недопущении преследования и наказания участников событий на территории Донецкой и Луганской областей". Депутаты считают, что эти законы нарушают принцип суверенитета и независимости, принципы унитарности и верховенства права, демократии, местного самоуправления, конституционную процедуру при принятии закона об особом порядке.

  • 12 декабря Верховная Рада продлила на год действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей"

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