"Кто ж им позволит". Россияне не смогут высадить десант в Приднестровье – ВСУ

Для высадки десанта в Приднестровье российским оккупантам потребовалось бы пересечь либо воздушное пространство стран НАТО, либо Украины, потому такой сценарий исключен априори. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

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"Высадка десанта в Приднестровье невозможна априори, поскольку для этого нужно пересечь воздушное пространство или стран НАТО, или непосредственно Украины. Кто ж им позволит", – сказала Гуменюк.

Она отметила, что силы, сосредоточенные сейчас на территории Приднестровья, вероятнее всего, "с глубоким удивлением наблюдают за сообщениями по поводу их мощи", которые распространяют российские пропагандисты.

Гуменюк подчеркнула, что украинские силы дадут мощный отпор россиянам в случае попыток прорыва на территорию Молдовы, и сосредоточенные у границы Силы обороны адекватно оценивают гипотетически возможные угрозы, если войска РФ "отчаянно рванут".

Зеленский передал президенту Молдовы документ, перехваченный украинской разведкой, о том, что РФ хотела сменить руководство страны.

23 февраля российское военное ведомство Шойгу начало распространять фейковую информации о "подготовке провокации Украины" в молдавском сепаратистском анклаве Приднестровье – якобы в ближайшее время Украина"готовит вооруженную провокацию" с привлечением ВСУ и "Азова".

Зеленский, комментируя вбросы россиян, не исключил, что РФ может попытаться вторгнуться в Молдову.

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Оксана Житнюк

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