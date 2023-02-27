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Соратник Санду: В Приднестровье никто не пойдет умирать за Путина

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 15:42
Соратник Санду: В Приднестровье никто не пойдет умирать за Путина - Фото
Оазу Нантой (Фото: News Maker)

Депутат от молдавской провластной партии "Действие и Солидарность" Оазу Нантой считает, что в оккупированном Россией Приднестровье "никто не пойдет воевать и умирать за Путина". Об этом он сообщил в интервью Европейской правде.

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"Сейчас 70% членов Оперативной группы российских войск в Приднестровье — это люди, которые родились на левом берегу Днестра. Да, у них есть российское гражданство, но они пошли в ОГРВ ради зарплаты, а не ради того, чтобы воевать и умирать за Путина", – объяснил он.

По мнению Нантоя, моральный дух в оккупационных войсках Приднестровья достаточно низок.

Нантой также заявил, что Украина имеет право рассматривать удар по сепаратистскому анклаву Приднестровья, но не будет этого делать, поскольку между Киевом и Кишиневом существует конструктивный диалог.

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Мілана Головань
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война армия Молдова приднестровье
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