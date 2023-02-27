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Соратник Санду: Украина имеет право ударить по Приднестровью, но не будет этого делать

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 13:23
Соратник Санду: Украина имеет право ударить по Приднестровью, но не будет этого делать - Фото
Оазу Нантой (Фото: News Maker)

Депутат от партии президента Молдовы Майи Санду "Действие и Солидарность" Оазу Нантой заявил, что Украина имеет право рассматривать удар по сепаратистскому анклаву Приднестровье. Об этом он сообщил в интервью Европейской правде.

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По его словам, война является непредсказуемым делом, а поэтому сохраняется риск удара в спину со стороны Приднестровья, и Украину раздражает тот факт, что она вынуждена держать войска на данном направлении.

Он отметил, что Украина имеет полное право рассматривать военный сценарий предупреждения удара россиян из Приднестровья, которое является временно оккупированной территорией Молдовы. 

Политик одновременно считает, что Украине не будет бить по Приднестровью, так как между Киевом и Кишиневом существует конструктивный диалог.

"Украина не будет начинать военные операции в Приднестровье. И потому что есть диалог. И потому что сегодня ситуация на фронте такова, что эта военная операция не нужна", — заявил Нантой.

Парламентарий подчеркнул, что в Приднестровье сейчас не желающих воевать против Украины или против Молдовы. 

СПРАВКА. Молдова потеряла контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта 1992-го, якобы возникшего "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. Туда введены оккупационные войска РФ. В 2006 году ПМР провела никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва не взяла сепаратистский регион в свой состав. В апреле 2014-го ПМР снова призвала РФ признать "республику" независимым государством: Москва отмолчалась. В декларации ОБСЕ в 1999-м приветствовалось "обязательство РФ завершить вывод российских сил с территории Молдовы до конца 2002-го", в мае 2017-го Конституционный суд Молдовы признал незаконным их пребывание в ПМР. В июне 2018-го Генассамблея ООН одобрила резолюцию по выводу войск РФ из Приднестровья.
Российский оккупационный контингент в Приднестровье (Карта: deepstatemap.live)

Ранее премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что Россия планирует захватить аэропорт в Кишиневе для того, чтобы перебросить своих военных в Молдову, однако органы страны готовы к этому.

  • 10 февраля 2023 года правительство Молдовы ушло в отставку.
  • 13 февраля президент Молдовы Санду заявила, что Кремль хочет совершить госпереворот в ее стране, но заверила, что ничего не получится.
  • 14 февраля в Кишиневе опасались, что на прошлой неделе в страну под видом сербских футбольных болельщиков могли прибыть "диверсанты".

Читайте также: Новый премьер Молдовы призвал демилитаризировать Приднестровье

Дмитро Гриниченко
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война Молдова приднестровье майя санду
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