Кто спонсоры Слуги народа Зеленского: расследование Слидство.Инфо

Владимир Зеленский (фото - president.gov.ua)

В 2019 году на счет партии президента Владимира Зеленского граждане перевели 26 млн гривень и еще 2 млн пожертвовала недавно созданная общественная организация Лига волонтеров, которая занималась помощью армии и не смогла ответить на вопрос, почему давала деньги политсиле. Об этом говорится материале Слидство.Инфо.

Партия, основанная в апреле 2016-го Иваном Бакановым, который назначен первым замглавы СБУ, до декабря 2017-го называлась Партией решительных изменений.

Первый взнос сделан в 2018-м основательем адвокатского бюро Качура Лоерс Александр Качура - 4600 гривень. В отчетах за первый квартал 2019 года фигурируют такие спонсоры:

Пять сотрудников юркомпаний Катеринчук, Моор и партнеры, а также Хиллмонт Партнерс - около 435000 гривень (среди них - Сергей Ныжный, который был ранее помощником нардепа Николая Катеринчука, и директор Качура Лоерс Светлана Пещанская из Кривого Рога);

30 физлиц, в числе которых киевлянин Андрей Рубашка (1,6 млн гривень), Олег Панькив (1,6 млн гривень), Екатерина Кириченко из Чернигова (1,3 млн гривень).

Сказано, что партия заплатила 50000 гривень за бухгалтерские услуги адвокатского бюро Качура Лоерс, которое является спонсором политсилы. А у компании Киностолица, которая входит в группу 95 Квартал, арендовала за 330000 гривень помещение.

21 мая Зеленский, который днем ранее вступил в должность президента, заявил, что распускает Раду и назначил досрочные выборы на 21 июля. На пресс-конференции Слуги народа 27 мая было сказано, что программа-максимум у партии - единолично сформировать коалицию без других фракций за счет мажоритарщиков.