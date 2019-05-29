Кто спонсоры Слуги народа Зеленского: расследование Слидство.Инфо

В 2019 году на счет партии президента Владимира Зеленского граждане перевели 26 млн гривень и еще 2 млн пожертвовала недавно созданная общественная организация Лига волонтеров, которая занималась помощью армии и не смогла ответить на вопрос, почему давала деньги политсиле. Об этом говорится материале Слидство.Инфо.
Партия, основанная в апреле 2016-го Иваном Бакановым, который назначен первым замглавы СБУ, до декабря 2017-го называлась Партией решительных изменений.
Первый взнос сделан в 2018-м основательем адвокатского бюро Качура Лоерс Александр Качура - 4600 гривень. В отчетах за первый квартал 2019 года фигурируют такие спонсоры:
Сказано, что партия заплатила 50000 гривень за бухгалтерские услуги адвокатского бюро Качура Лоерс, которое является спонсором политсилы. А у компании Киностолица, которая входит в группу 95 Квартал, арендовала за 330000 гривень помещение.
21 мая Зеленский, который днем ранее вступил в должность президента, заявил, что распускает Раду и назначил досрочные выборы на 21 июля. На пресс-конференции Слуги народа 27 мая было сказано, что программа-максимум у партии - единолично сформировать коалицию без других фракций за счет мажоритарщиков.