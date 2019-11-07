Кто займется правовой реформой: указ Зеленского

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал указ №811, которым расширяет сферу деятельности комиссии по вопросам правовой реформы и вводит в ее состав новых членов. Указ опубликован на сайте президента.

Согласно указу, в ведение комиссии войдут вопросы территориальной организации власти и административно-территориального устройства.

В состав комиссии введены:

- министр развития громад и территорий Алена Бабак и замглавы фракции Слуга народа Александр Корниенко, они будут работать в группе по изменениям в Конституцию;

- судья КСУ в отставке Наталья Шаптала - в группу по вопросам организации судебной власти и осуществления правосудия.

Генпрокурор Руслан Рябошапка утвержден сопредседателем комиссии, также предполагается ряд других кадровых изменений, с которыми можно ознакомиться в тексте указа.

Комиссия по правовой реформе была создана Зеленским 21 июня.

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