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Кулеба: Действия России делают переговоры абсурдными. Для них это просто дымовая завеса

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 11:31
Кулеба: Действия России делают переговоры абсурдными. Для них это просто дымовая завеса - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Действия России делают мысль о каких-либо переговорах "абсурдной", а Москва использует возможность диалога как "дымовую завесу" для продолжения террора против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью японскому изданию NHK.

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По его словам, действия России на войне против Украины делают "абсурдной" мысль о переговорах.

Он отметил, что Кремль использует переговоры как "дымовую завесу" для продолжения агрессии и террора. 

Кулеба подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины продолжат освобождать территории, чтобы избавить людей от пыток, страданий и жалкого существования. 

Министр выразил надежду, что Япония возглавит усилия по наращиванию санкций против РФ как председатель G7. 

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Дмитро Гриниченко
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