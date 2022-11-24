Кулеба: Действия России делают переговоры абсурдными. Для них это просто дымовая завеса
Действия России делают мысль о каких-либо переговорах "абсурдной", а Москва использует возможность диалога как "дымовую завесу" для продолжения террора против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью японскому изданию NHK.
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По его словам, действия России на войне против Украины делают "абсурдной" мысль о переговорах.
Он отметил, что Кремль использует переговоры как "дымовую завесу" для продолжения агрессии и террора.
Кулеба подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины продолжат освобождать территории, чтобы избавить людей от пыток, страданий и жалкого существования.
Министр выразил надежду, что Япония возглавит усилия по наращиванию санкций против РФ как председатель G7.
- 23 ноября РФ нанесла ракетные удары почти по всей Украине, в том числе по Киеву.
- В ряде регионов были перебои с поставками электроэнергии.
- В Киеве ракеты попали минимум в один объект инфраструктуры и двухэтажный жилой дом. Есть погибшие, более 20 пострадавших.
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