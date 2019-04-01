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01.04.2019, 16:29

Кулеба: Европе не важно, кто кандидат - главное, не метаться

Кулеба: Европе не важно, кто кандидат - главное, не метаться - Фото
Дмитрий Кулеба (фото - LIGA.net)

Европейские партнеры хотят, чтобы в Украине сработала демократия

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Среди европейских партнеров Украины нет категорического неприятия какого-либо из кандидатов в президенты. Об этом сообщил постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба, передает Радио Свобода.

"Сейчас категорического неприятия того или иного кандидата я не вижу. Главное для наших партнеров, чтобы украинская демократия сработала, и очень желательно, конечно, чтобы мы прекратили свои внешнеполитические метания: эти все внеблоковости, многовекторности - бежим туда, стоим одной ногой там. Решили идти на Запад, давайте идти на Запад. Это путь к построению в Украине европейской цивилизованного государства", - сказал Кулеба.

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Он отметил, что для европейцев по итогам выборов в Украине главными являются не фамилии кандидатов, а демократичность и соответствие голосования международным стандартам.

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По состоянию на 16:00 1 апреля Центральная избирательная комиссия обработала более 80% протоколов на выборах президента, которые состоялись в Украине 31 марта. По данным ЦИК, Владимир Зеленский получает 30,35%, Петр Порошенко - 16,03%, Юлия Тимошенко - 13,27%, Юрий Бойко - 11,53%, Анатолий Гриценко - 7,03%.

Центральная избирательная комиссия должна объявить окончательные результаты выборов до 10 апреля. Второй тур состоится 21 апреля.

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Теги: евросоюз, дмитрий кулеба, выборы-2019
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