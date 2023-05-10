Кулеба: Германии повезло, что F-16 не немецкая технология, но Берлин может повлиять на США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Германия могла бы повлиять на США в вопросе предоставления Украине истребителей F-16. Об этом Кулеба сказал в интервью Bild.

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"Германии повезло, потому что F-16 — это не Leopard, это не немецкая технология. В отличие от "леопардов", Германия не держит кнопку, зеленую кнопку. Это Соединенные Штаты", – отметил Кулеба.

Глава украинской дипломатии заявил, что Украина ожидает от Германии активной роли в создании коалиции государств по поставкам Украине истребителей F-16.

"Кто убедит Соединенные Штаты нажать на зеленую кнопку? Германия может многое. Не стоит недооценивать качество немецкой дипломатии", – пояснил глава МИД.

Он добавил, что в мире есть разные типы истребителей, но, по общему мнению, F-16 — лучший. Поэтому Украина предлагает сосредоточиться на F-16.

"Если Германия сможет послать МиГи, это поможет, но не решит проблему. Дело не в количестве самолетов, а в их качестве", – подчеркнул Кулеба.

СПРАВКА. На необходимости поставки F-16 настаивают украинские Воздушные силы. Эти самолеты нужны, чтобы окончательно "сложился пазл перспективной украинской ПВО", . На необходимости поставки F-16 настаивают украинские Воздушные силы. Эти самолеты нужны, чтобы окончательно "сложился пазл перспективной украинской ПВО", отмечал командующий ВС Николай Олещук 21 апреля – в день последнего заседания коалиции Рамштайн.

8 апреля 2023 года командующий Воздушными силами Николай Олещук говорил, что F-16 помогут ВСУ взять контроль над Черным морем.

2 мая спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что эти истребители могут раз и навсегда решить проблему российских бомбардировок.

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Наталія Медведєва

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