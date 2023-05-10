Кулеба: Германии повезло, что F-16 не немецкая технология, но Берлин может повлиять на США
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Германия могла бы повлиять на США в вопросе предоставления Украине истребителей F-16. Об этом Кулеба сказал в интервью Bild.
"Германии повезло, потому что F-16 — это не Leopard, это не немецкая технология. В отличие от "леопардов", Германия не держит кнопку, зеленую кнопку. Это Соединенные Штаты", – отметил Кулеба.
Глава украинской дипломатии заявил, что Украина ожидает от Германии активной роли в создании коалиции государств по поставкам Украине истребителей F-16.
"Кто убедит Соединенные Штаты нажать на зеленую кнопку? Германия может многое. Не стоит недооценивать качество немецкой дипломатии", – пояснил глава МИД.
Он добавил, что в мире есть разные типы истребителей, но, по общему мнению, F-16 — лучший. Поэтому Украина предлагает сосредоточиться на F-16.
"Если Германия сможет послать МиГи, это поможет, но не решит проблему. Дело не в количестве самолетов, а в их качестве", – подчеркнул Кулеба.
- 8 апреля 2023 года командующий Воздушными силами Николай Олещук говорил, что F-16 помогут ВСУ взять контроль над Черным морем.
- 2 мая спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что эти истребители могут раз и навсегда решить проблему российских бомбардировок.
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