Кулеба: Год вступления в НАТО Украине так и не сказали, хотя мы спрашивали

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба положительно оценил итоги саммита Восточного партнерства в Брюсселе и встречи президента Владимира Зеленского с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, но указал на недостаток – Украине так и не назвали дату вступления в Альянс. Об этом он сказал в прямом эфире на своей странице в Facebook.

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Кулеба отметил, что саммит в Брюсселе был "не нудным, как это обычно бывает" и "очень живым".

Также он сказал, что после саммита Зеленский встретился со Столтенбергом. По его словам, это была очень важная встреча, и вопрос не только в обсуждении стратегии евроатлантической интеграции, но и в решении конкретных вопросов о потребности укреплять ВСУ за счет взаимодействия с НАТО и союзниками.

"Там тоже все было очень хорошо и позитивно. Единственный недостаток, скажу честно, – год, когда Украина станет членом НАТО, нам не сказали. Хотя мы спрашивали", – сказал Кулеба.

Тем не менее, отметил министр, ключевым стало то, что эта дискуссия будет продолжаться только между Украиной и Альянсом, и генсек занимает принципиальную позицию в этом вопросе.

"Это ответ на все российские упреки и их абсурдные требования, которые они сейчас выдвигают", – добавил глава МИД.

Итоги саммита Восточного партнерства: ЕС признал Ассоциированное трио (Украина, Грузия, Молдова), европейский выбор и стремление этих стран, однако не упомянул о перспективе их членства.

Сегодня Столтенберг заявил, что НАТО готово разговаривать с Россией, но никогда не пойдет на компромиссы по вопросу членства в Альянсе других суверенных стран, таких как Украина.

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Оксана Житнюк

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