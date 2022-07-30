Кулеба и Блинкен провели переговоры. Глава Госдепа рассказал о своем разговоре с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам Кулебы, Блинкен рассказал ему об итогах своего разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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"Мы договорились о дальнейшем укреплении Украины в военном и экономическом плане и сосредоточились на следующих практических шагах, которые позволят Украине заставить российское вторжение испытать провал", — написал Кулеба в Twitter.

I spoke with @SecBlinken who informed me on the takeaways of his call with Russian foreign minister. We agreed to further strengthen Ukraine militarily and economically and focused on the next practical steps which will allow Ukraine to force Russian invasion into failure. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 29, 2022

Блинкен в пятницу впервые с 24 февраля поговорил с Лавровым, чтобы обсудить возможность освобождения американских граждан Пола Вилана и Бритни Грайнер из российского заключения.

Разговор также касался Украины. Они говорили о ходе выполнения стамбульского зернового соглашения и намерении России аннексировать юг Украины.

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Андрей Водяный

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