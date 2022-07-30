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Кулеба и Блинкен провели переговоры. Глава Госдепа рассказал о своем разговоре с Лавровым

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 01:44
Кулеба и Блинкен провели переговоры. Глава Госдепа рассказал о своем разговоре с Лавровым - Фото
Фото: МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам Кулебы, Блинкен рассказал ему об итогах своего разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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"Мы договорились о дальнейшем укреплении Украины в военном и экономическом плане и сосредоточились на следующих практических шагах, которые позволят Украине заставить российское вторжение испытать провал", — написал Кулеба в Twitter.

Блинкен в пятницу впервые с 24 февраля поговорил с Лавровым, чтобы обсудить возможность освобождения американских граждан Пола Вилана и Бритни Грайнер из российского заключения.

Разговор также касался Украины. Они говорили о ходе выполнения стамбульского зернового соглашения и намерении России аннексировать юг Украины.

Читайте также: МИД о жалобах Лаврова, что Украина не хочет переговоров: Уловка для срыва контрнаступления

Андрей Водяный
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США Сергей Лавров дмитрий кулеба Энтони Блинкен
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