Кулеба и Блинкен провели переговоры. Глава Госдепа рассказал о своем разговоре с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. По словам Кулебы, Блинкен рассказал ему об итогах своего разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы договорились о дальнейшем укреплении Украины в военном и экономическом плане и сосредоточились на следующих практических шагах, которые позволят Украине заставить российское вторжение испытать провал", — написал Кулеба в Twitter.

