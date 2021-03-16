UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба о мнении WP про Байдена и Зеленского: Сводить отношения к одному разговору – ошибка

16.03.2021, 06:40
Кулеба о мнении WP про Байдена и Зеленского: Сводить отношения к одному разговору – ошибка - Фото
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео ICTV/YouTube)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал высказывание редакции WP о причинах отсрочки разговора между главой Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом. В комментарии УП он заявил, что разделяет право на свободу мнений, но диалог между лидерами стран должен развиваться естественно и планомерно.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава МИД отметил, что повышенный интерес к личным разговорам президентов абсолютно нормален и понятен, а журналисты имеют право на личные взгляды.

"Было бы глубоко ошибочным все украинско-американские отношения к одному разговору лидеров наших государств. Факты свидетельствуют о развитии планомерного диалога Украины и США", – заявил Кулеба.

По его словам, после ряда последних решений СНБО Зеленского невозможно обвинить в "нерешительности в борьбе с коррупцией, олигархами и российским влиянием – только за последний месяц он сделал шаги, о которых в предыдущие годы даже не осмеливались говорить".

"Сигналы, которые мы получаем от американской стороны после принятия таких решений, диаметрально противоположны предположениям американских и украинских журналистов", – подчеркнул Кулеба.

  • Вчера, 15 марта, редколлегия издания Washington Post высказала мнение, что Байден откладывает разговор с Зеленским, чтобы побудить его к ряду действий.

Читайте также: Давит ли Трамп на Зеленского: расследование Конгресса США

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
The Washington Post Владимир Зеленский дмитрий кулеба разговор джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 