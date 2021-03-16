Кулеба о мнении WP про Байдена и Зеленского: Сводить отношения к одному разговору – ошибка

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал высказывание редакции WP о причинах отсрочки разговора между главой Украины Владимиром Зеленским и президентом США Джо Байденом. В комментарии УП он заявил, что разделяет право на свободу мнений, но диалог между лидерами стран должен развиваться естественно и планомерно.

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Глава МИД отметил, что повышенный интерес к личным разговорам президентов абсолютно нормален и понятен, а журналисты имеют право на личные взгляды.

"Было бы глубоко ошибочным все украинско-американские отношения к одному разговору лидеров наших государств. Факты свидетельствуют о развитии планомерного диалога Украины и США", – заявил Кулеба.

По его словам, после ряда последних решений СНБО Зеленского невозможно обвинить в "нерешительности в борьбе с коррупцией, олигархами и российским влиянием – только за последний месяц он сделал шаги, о которых в предыдущие годы даже не осмеливались говорить".

"Сигналы, которые мы получаем от американской стороны после принятия таких решений, диаметрально противоположны предположениям американских и украинских журналистов", – подчеркнул Кулеба.

Вчера, 15 марта, редколлегия издания Washington Post высказала мнение, что Байден откладывает разговор с Зеленским, чтобы побудить его к ряду действий.

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Дарья Мостовая

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