UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Байден откладывает разговор с Зеленским, чтобы побудить его к ряду действий – WP

15.03.2021, 07:40
Байден откладывает разговор с Зеленским, чтобы побудить его к ряду действий – WP - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент США Джо Байден откладывает разговор с президентом Владимиром Зеленским, чтобы побудить его к ряду действий. Такое мнение написала редакционная коллегия авторитетного американского издания The Washington Post.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

WP пишут, что задержка разговора не связана с попыткой 45-го президента США Дональда Трампа надавить на Зеленского, чтобы добыть компромат на Байдена.

"Вместо этого новая администрация США пытается побудить Зеленского бороться с повсеместной коррупцией в его собственной стране, что жизненно важно для стабилизации ее экономики и сохранения ее хрупкой независимости от России", – пишут WP.

В WP считают, что Зеленский пришел к власти на фоне обещаний "сразиться с олигархами, грязными судьями и мафией", однако в прошлом году произошел откат: были уволены реформаторы из правительства и глава НБУ Яков Смолий, заторможены судебные реформы и меры против олигархов.

Этот откат привел к приостановке выплат Украине по программе на $5 млрд от Международного валютного фонда и вызвал беспокойство сторонников Украины в США, пишет WP.

В издании упоминают, что Глава Госдепа Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Дмитрием Кулебой подчеркнул "важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, реализации верховенства закона и экономических реформ". А на прошлой неделе США ввели визовые санкции против олигарха Игоря Коломойского.

Зеленский пытается ответить Байдену, пишет WP. В частности, были введены санкции против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и близких к нему телеканалов, открыты уголовные дела против трех экс-топ-менеджеров ПриватБанка, была попытка президента провести через парламент судебную реформу и выражена благодарность США за санкции против Коломойского.

"Но президент (Зеленский, – ред.) должен продемонстрировать большую приверженность этой борьбе. Он должен настаивать на судебной реформе, восстановить независимость НБУ и исключить любые попытки ослабить НАБУ. Он должен недвусмысленно порвать с Коломойским и поддержать уголовное дело против него", – пишет WP.

В редакции считают, что у Зеленского сейчас есть возможность наладить партнерство с Байденом, которое может "решительно помочь Украине вырваться из влияния России и присоединиться к демократическому Западу".

  • 19 февраля Кулеба заявил, что не видит причин для беспокойства в задержке разговора Зеленский-Байден. Он считает, что президент США сейчас сконцентрирован на внутренней повестке дня.
  • Кулеба также заверял, что санкции против Медведчука введены не из-за контактов украинской власти с администрацией Байдена.

Читайте также: Зеленский поддержал санкции против Коломойского: Работаем, чтобы вернуть средства Украине

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
The Washington Post Владимир Зеленский санкции игорь коломойский джо байден
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 