Байден откладывает разговор с Зеленским, чтобы побудить его к ряду действий – WP

Президент США Джо Байден откладывает разговор с президентом Владимиром Зеленским, чтобы побудить его к ряду действий. Такое мнение написала редакционная коллегия авторитетного американского издания The Washington Post.

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WP пишут, что задержка разговора не связана с попыткой 45-го президента США Дональда Трампа надавить на Зеленского, чтобы добыть компромат на Байдена.

"Вместо этого новая администрация США пытается побудить Зеленского бороться с повсеместной коррупцией в его собственной стране, что жизненно важно для стабилизации ее экономики и сохранения ее хрупкой независимости от России", – пишут WP.

В WP считают, что Зеленский пришел к власти на фоне обещаний "сразиться с олигархами, грязными судьями и мафией", однако в прошлом году произошел откат: были уволены реформаторы из правительства и глава НБУ Яков Смолий, заторможены судебные реформы и меры против олигархов.

Этот откат привел к приостановке выплат Украине по программе на $5 млрд от Международного валютного фонда и вызвал беспокойство сторонников Украины в США, пишет WP.

В издании упоминают, что Глава Госдепа Энтони Блинкен в разговоре с главой МИД Дмитрием Кулебой подчеркнул "важность сохранения Украиной прогресса в борьбе с коррупцией, реализации верховенства закона и экономических реформ". А на прошлой неделе США ввели визовые санкции против олигарха Игоря Коломойского.

Зеленский пытается ответить Байдену, пишет WP. В частности, были введены санкции против лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука и близких к нему телеканалов, открыты уголовные дела против трех экс-топ-менеджеров ПриватБанка, была попытка президента провести через парламент судебную реформу и выражена благодарность США за санкции против Коломойского.

"Но президент (Зеленский, – ред.) должен продемонстрировать большую приверженность этой борьбе. Он должен настаивать на судебной реформе, восстановить независимость НБУ и исключить любые попытки ослабить НАБУ. Он должен недвусмысленно порвать с Коломойским и поддержать уголовное дело против него", – пишет WP.

В редакции считают, что у Зеленского сейчас есть возможность наладить партнерство с Байденом, которое может "решительно помочь Украине вырваться из влияния России и присоединиться к демократическому Западу".

19 февраля Кулеба заявил, что не видит причин для беспокойства в задержке разговора Зеленский-Байден. Он считает, что президент США сейчас сконцентрирован на внутренней повестке дня.

Кулеба также заверял, что санкции против Медведчука введены не из-за контактов украинской власти с администрацией Байдена.

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Марк Сировой

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