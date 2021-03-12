Зеленский поддержал санкции против Коломойского: Работаем, чтобы вернуть средства Украине

Президент Владимир Зеленский поддержал введение Соединенными Штатами санкций против олигарха Игоря Коломойского. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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"Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс", – отметил президент.

Вадим Ребрина

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