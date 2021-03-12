Зеленский поддержал санкции против Коломойского: Работаем, чтобы вернуть средства Украине
12.03.2021, 22:02
Игорь Коломойский (фото: depositphotos.com)
Президент Владимир Зеленский поддержал введение Соединенными Штатами санкций против олигарха Игоря Коломойского. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.
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"Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс", – отметил президент.
- В апреле 2019 года издание The Daily Beast сообщило, что ФБР начало расследование против Игоря Коломойского. Бизнесмена якобы подозревают в ряде финансовых преступлений, в том числе, в отмывании денег.
- 4 августа 2020 года ФБР провела обыск в офисе компании Optima, которая принадлежит Коломойскому и Геннадию Боголюбову и может быть причастна к отмыванию выведенных денег из ПриватБанка.
- 5 марта 2021 года США лишили Коломойского, а также всех его ближайших родственников права на въезд в США за причастность к коррупционным действиям, которые подорвали "веру украинского общества в демократические институты" в Украине.
- В Офисе президента заявили, что благодарны каждому партнеру за поддержку на пути деолигархизации Украины, и пообещали укреплять отношения с США.
- Пресс-секретарь президента Юлия Мендель не подтвердила и не опровергла информацию о вероятных санкциях Украины против Коломойского.
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