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Зеленский поддержал санкции против Коломойского: Работаем, чтобы вернуть средства Украине

12.03.2021, 22:02
Зеленский поддержал санкции против Коломойского: Работаем, чтобы вернуть средства Украине - Фото
Игорь Коломойский (фото: depositphotos.com)

Президент Владимир Зеленский поддержал введение Соединенными Штатами санкций против олигарха Игоря Коломойского. Об этом он сказал в своем новом видеообращении.

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"Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс", – отметил президент.

  • В апреле 2019 года издание The Daily Beast сообщило, что ФБР начало расследование против Игоря Коломойского. Бизнесмена якобы подозревают в ряде финансовых преступлений, в том числе, в отмывании денег.
  • 4 августа 2020 года ФБР провела обыск в офисе компании Optima, которая принадлежит Коломойскому и Геннадию Боголюбову и может быть причастна к отмыванию выведенных денег из ПриватБанка.
  • 5 марта 2021 года США лишили Коломойского, а также всех его ближайших родственников права на въезд в США за причастность к коррупционным действиям, которые подорвали "веру украинского общества в демократические институты" в Украине.
  • В Офисе президента заявили, что благодарны каждому партнеру за поддержку на пути деолигархизации Украины, и пообещали укреплять отношения с США.
  • Пресс-секретарь президента Юлия Мендель не подтвердила и не опровергла информацию о вероятных санкциях Украины против Коломойского. 
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский игорь коломойский
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