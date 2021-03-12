Президент Владимир Зеленский объяснил последние решения Совета национальной безопасности и обороны. По его словам, происходит процесс "восстановления справедливости". Об этом Зеленский сказал в своем новом видеообращении.
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Он отметил, что решения СНБО вызвали значительный резонанс, поэтому решил "простым языком" объяснить, что происходит.
"Коротко, я описал бы этот процесс тремя словами: "Украина дает сдачи". Сдачи всем, кто долгие годы наносил по ней удары, пользуясь ее слабостью, отсутствием законности, порядка и самого главного — справедливости", – сказал Зеленский.
"Пока мы с вами верили, что справедливость есть и безуспешно пытались ее найти, некоторые присваивал себе государственные ресурсы, недра, стратегические предприятия, трубопроводы, а также, как оказалось – Конституционный суд", – добавил он.
Президент напомнил о самых важных последних решениях СНБО, в частности – вернуть в государственную собственность нефтепровод ПрикарпатЗападтранс (который связывают с Виктором Медведчуком), и заявил, что правоохранительные органы должны дать ответ на вопрос, "каким образом и на каких условиях рядом лиц в Украине были получены те или иные ресурсы".
"Тем, кто сделал это законно – бояться нечего. И для того, чтобы установить это – будет проведен максимально подробный аудит, результаты которого будут представлены обществу", – сказал Зеленский.
Он также упомянул о санкциях США против олигарха Игоря Коломойского.
"Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс", – отметил президент.
Говоря о принятой на СНБО стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма, он сказал, что "логично также разобраться: кто и как создал условия для оккупации". "И речь не только о 2014 годе, но и о принятии так называемых харьковских соглашений", – отметил Зеленский.
Он анонсировал принятие дальнейших решений, сказав, что не нуждается в "дополнительных мотивациях, в частности от международных партеров".
- 3 февраля 2021-го Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа от ОПЗЖ Козака и ряда его компаний, в том числе телеканалов из так называемого "пула Медведчука". Также Украина ввела санкции против двух авиакомпаний, на которых лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук летал во временно оккупированный Крым.
- 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в числе которых Медведчук и Марченко. Причина – финансирование терроризма. Также решено было вернуть в собственность Украины нефтепровод протяженностью 1433 км, который сейчас принадлежит приближенным к Медведчуку компания.
- Вчера СНБО поручил проверить возможность вернуть в государственную собственность АО "Донецкоблгаз". Также по решению СНБО, СБУ начала расследовать обстоятельства подписания и ратификации Верховной Радой в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота РФ на территории Украины.
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