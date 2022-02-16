Кулеба об ответе России: Разработан самый болезненный пакет санкций с 2014 года

Если Россия начнет новое вторжение на территорию Украины, будет применен самый жесткий пакет санкций с 2014 года. Об этом во время телемарафона ко Дню единения заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Санкции. Самый болезненный пакет санкций, которого не было с 2014 года, разработан и готов к применению в случае, если Россия прибегнет к вооруженной эскалации", – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что Украина сможет защититься благодаря военной поддержке – "тысячи тонн оружия прибыли от наших друзей и партнеров".

Министр напомнил, что ранее было "табу" на поставки Украине оружия – "мы боролись тем, что было в наших руках". Тогда украинская армия была недостаточно оснащена.

Сейчас, добавил глава МИД, "мы получили от партнеров самое совершенное и эффективное оружие", которое заставит Россию "трижды подумать" перед новым вторжением. Он добавил – "потери для них будут ужасными".

Читайте также: "Все вместе мы защитим наш дом". Зеленский поздравил с Днем единения – видео

Яна Катасонова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.