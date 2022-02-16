Кулеба об ответе России: Разработан самый болезненный пакет санкций с 2014 года
Если Россия начнет новое вторжение на территорию Украины, будет применен самый жесткий пакет санкций с 2014 года. Об этом во время телемарафона ко Дню единения заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.
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"Санкции. Самый болезненный пакет санкций, которого не было с 2014 года, разработан и готов к применению в случае, если Россия прибегнет к вооруженной эскалации", – сказал он.
Кулеба подчеркнул, что Украина сможет защититься благодаря военной поддержке – "тысячи тонн оружия прибыли от наших друзей и партнеров".
Министр напомнил, что ранее было "табу" на поставки Украине оружия – "мы боролись тем, что было в наших руках". Тогда украинская армия была недостаточно оснащена.
Сейчас, добавил глава МИД, "мы получили от партнеров самое совершенное и эффективное оружие", которое заставит Россию "трижды подумать" перед новым вторжением. Он добавил – "потери для них будут ужасными".
- В январе Запад отказал РФ на ее требование закрыть перед Украиной двери в НАТО.
- Некоторые западные СМИ возможной датой атаки РФ на Украину назвали 16 февраля. Зеленский объявил эту дату Днем единения.
- В ночь на 16 февраля президент США Джо Байден выступил с заявлением: пригрозил РФ санкциями и сказал, что мир не забудет, если она снова вторгнется в Украину.
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