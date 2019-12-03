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Кулеба объяснил, почему Зеленского не пригласили на саммит НАТО

Кулеба объяснил, почему Зеленского не пригласили на саммит НАТО - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба Кабмина)
03.12.2019, 08:20

Вице-премьер заверяет: на встрече высшего уровня будут исключительно государства-члены Альянса

Президент Владимир Зеленский не будет 3-4 декабря присутствовать на саммите НАТО потому, что Альянс пригласил на встречу только глав государств-союзников. Об этом в эфире программы Свобода слова на ICTV. рассказал вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба

"Речь идет о юбилейной встрече лидеров стран - членов Альянса, и они между собой договорились, что это будет встреча без стран-партнеров. Ни одна страна, которая не является членом НАТО, для участия в этом мероприятии не приглашена», - объяснил он.

При этом Кулеба добавил, что параллельно будет проходить конференция, которая не является частью саммита. В ней будет участвовать министр иностранных дел Вадим Пристайко.

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Владимир Зеленский нато саммит дмитрий кулеба вадим пристайко
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