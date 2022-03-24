Кулеба: оплата России за газ в рублях – это помощь в убийстве украинцев

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал в Twitter требование России к другим странам платить за нефть и газ в рублях. Он подчеркнул, что такие действия будут равны помощи россиянам в убийстве украинцев.



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"Если любая страна ЕС склоняется перед унизительными требованиями Путина платить за нефть и газ рублями – это будет все равно что одной рукой помогать Украине, а другой – помогать россиянам убивать украинцев", – написал он.

Кулеба призвал страны сделать мудрый и ответственный выбор.

Вчера президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку РФ перевести расчеты по поставкам российского газа европейским странам в рубли.

Австрийская компания OMV, имеющая долгосрочный контракт с Газпромом, уже отреагировала, заявив, что продолжит платить за российский газ в евро.

Валерия Давыдова

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