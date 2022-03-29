Кулеба ответил на "я их добью" Путина: Очень мало значит то, что думает президент России

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал информацию о том, что якобы Путин, прочитав записку от президента Владимира Зеленского, сказал: "Я их добью". Комментарий главы МИД прозвучал в эфире ICTV.

"На самом деле очень малое значение имеет то, что думает президент Путин именно сейчас в плане того, кого он "добьет". Я напомню, что он собирался буквально за несколько суток захватить Киев и ключевые города Украины. Я думаю, что тогда он тоже сидел и себе думал: "Я их очень быстро добью". А ничего из этого не вышло... Он может строить там какие-то планы, но у нас есть свои планы. Это планы на победу и на освобождение наших территорий", – сказал министр.

Также Кулеба ответил на просьбу журналистов прокомментировать информацию о том, что российский олигарх Роман Абрамович и несколько дипломатов якобы были отравлены во время переговоров между Украиной и Россией по прекращению войны.

"Ничего не пить, не есть и желательно минимально касаться каких-либо поверхностей", – посоветовал глава украинской дипломатии участникам переговоров с Россией.

25 марта стало известно, что в переговорах между Украиной и Россией по прекращению войны участвует российский олигарх Роман Абрамович.

Наталия Медведева

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