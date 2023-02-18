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Кулеба ответил новому президенту Чехии: Когда поддерживаете, не готовьте нас к худшему

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2023, 18:02
Кулеба ответил новому президенту Чехии: Когда поддерживаете, не готовьте нас к худшему - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал союзников и партнеров верить в Украину и не готовить ее к худшему. Об этом он сказал в ходе дискуссии на Украинском ланче по случаю Мюнхенской конференции по безопасности.

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Перед речью Кулебы новоизбранный президент Чехии Петер Павел выразил мнение, что война может завершиться не по такому сценарию, на который надеется Украина, и что развал России принесет проблемы, которых Запад пока еще даже не осознает. Он также назвал себя скептиком и призвал надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.

"Я очень внимательно слушаю многих друзей [Украины]. И я вижу, что нам нужно преодолеть определенную интеллектуальную ловушку. Когда мы поддерживаем Украину, нужно также верить в Украину и не готовить Украину к наихудшему", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что ежедневно в Украине принимается много решений, которые требуют большой ответственности, и украинцы знают, что такое осторожность, так как от этих решений зависит будущее страны.

"Но когда поддерживаете нас, не готовьте нас к худшему. Есть разница между тем, чтобы сказать: "Украина должна уступить" и "Украина может уступить". Мы должны верить в победу. Без этого нельзя быть рациональным и системным", – сказал глава МИД.

Он также напомнил, что на Мюнхенской конференции год назад, перед началом полномасштабного вторжения, "мало кто верил, что мы выживем".

"Верьте в Украину и поддерживайте Украину. И мы победим. И вы все победите", – добавил Кулеба.

Оксана Житнюк
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дмитрий кулеба Мюнхенская конференция петер павел
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