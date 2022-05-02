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Кулеба показал главе МИД Дании один из самых разрушенных войной районов Ирпеня – фото

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02.05.2022, 16:17
Кулеба показал главе МИД Дании один из самых разрушенных войной районов Ирпеня – фото - Фото
Сильно пострадавший от войны район СМУ в Ирпене (фото - LIGA.net)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба показал датскому коллеге Йеппе Кофоду, который 2 мая прибыл в Украину, почти полностью разрушенный в результате боевых действий район Ирпеня в Киевской области. Фото опубликовано в Twitter главы МИД.

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Сегодня Кофод официально возобновил работу посольства в Украине.

"Путешествие по Украине мы с Йеппе Кофодом начали с посещения Ирпеня. Российская армия творила здесь и в других городах Киевской области неслыханные зверства. Мой датский друг мог видеть все это своими глазами", – рассказал Кулеба.

Он добавил, что они оба стремятся привлечь виновных к ответственности.

На снимке министры идут в районе "СМУ" по улице Гостомельское шоссе и смотрят на развалины жилого дома (на фото выше), который в марте разбомбил Су-25 российских оккупантов.

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Кофод также отреагировал на посещение города-героя Ирпеня. В Twitter он сообщил, что "страшно видеть эти разрушения в пригороде Киева".

"Дания решительно поддерживает работу по расследованию и судебному преследованию виновных в этих нападениях. #СлаваУкраине", – написал глава МИД Дании.

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Евгений Пилипенко
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