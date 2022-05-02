Кулеба показал главе МИД Дании один из самых разрушенных войной районов Ирпеня – фото
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба показал датскому коллеге Йеппе Кофоду, который 2 мая прибыл в Украину, почти полностью разрушенный в результате боевых действий район Ирпеня в Киевской области. Фото опубликовано в Twitter главы МИД.
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Сегодня Кофод официально возобновил работу посольства в Украине.
"Путешествие по Украине мы с Йеппе Кофодом начали с посещения Ирпеня. Российская армия творила здесь и в других городах Киевской области неслыханные зверства. Мой датский друг мог видеть все это своими глазами", – рассказал Кулеба.
Он добавил, что они оба стремятся привлечь виновных к ответственности.
На снимке министры идут в районе "СМУ" по улице Гостомельское шоссе и смотрят на развалины жилого дома (на фото выше), который в марте разбомбил Су-25 российских оккупантов.
Кофод также отреагировал на посещение города-героя Ирпеня. В Twitter он сообщил, что "страшно видеть эти разрушения в пригороде Киева".
"Дания решительно поддерживает работу по расследованию и судебному преследованию виновных в этих нападениях. #СлаваУкраине", – написал глава МИД Дании.
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