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Кулеба после разговора с главой МИД ФРГ: Германия останется надежным партнером Украины

Цей матеріал також доступний українською
30.09.2021, 16:40
Кулеба после разговора с главой МИД ФРГ: Германия останется надежным партнером Украины - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Эдуард Крыжановский/пресс-служба МИД)

Германия останется надежным партнером Украины в вопросах европейской и евроатлантической интеграции. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИД.

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Кулеба провел телефонный разговор с федеральным министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, во время которого они обсудили развитие двусторонних отношений Украины и Германии.

"Кулеба убежден, что Германия останется надежным партнером Украины в вопросах европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, развития экономического сотрудничества", – сообщили в МИД.

Глава МИД поблагодарил немецкого коллегу за усилия по организации встречи Нормандского формата на уровне министров, а также поздравил его с успешным результатом на выборах.

  • 29 сентября стало известно, что некоторые страны Евросоюза обеспокоены злоупотреблениями в связи с безвизовым режимом с Украиной, Молдовой, Грузией и странами Западных Балкан и обсуждали возможность применения механизма приостановки безвиза.
  • Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал фейком появившуюся в СМИ информацию о том, что Германия намерена изменить свою позицию по безвизовому режиму ЕС для граждан Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.

Читайте также: Кулеба о выборах в Германии: Имя канцлера важно, но Украину больше интересует коалиция

Наталия Медведева
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Хайко Маас Германия дмитрий кулеба
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