Кулеба после разговора с главой МИД ФРГ: Германия останется надежным партнером Украины
Германия останется надежным партнером Украины в вопросах европейской и евроатлантической интеграции. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИД.
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Кулеба провел телефонный разговор с федеральным министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом, во время которого они обсудили развитие двусторонних отношений Украины и Германии.
"Кулеба убежден, что Германия останется надежным партнером Украины в вопросах европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, развития экономического сотрудничества", – сообщили в МИД.
Глава МИД поблагодарил немецкого коллегу за усилия по организации встречи Нормандского формата на уровне министров, а также поздравил его с успешным результатом на выборах.
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