Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал не играть в "лицемерные игры" тех в мире, кто говорит, что это "не их война", так как полномасштабное вторжение РФ в Украину привело к глобальным последствиям. Об этом он сказал 10 декабря, выступая по видеосвязи на World Policy Forum в Абу-Даби, передает пресс-служба МИД.

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Кулеба призвал не играть в "лицемерные игры" тех, кто говорит, что это не "их война", так как российская агрессия имеет глобальные последствия для продовольственной и энергетической безопасности, международного мира и безопасности.

"Ни одна страна в мире не хочет, чтобы постоянный член Совбеза ООН, ядерное государство, имел право на вооруженное вторжение и массовые зверства. Если России это сойдет с рук, все остальные, кто хочет менять границы силой, будут искушены это повторить. Люди могут сто раз сказать "это не наша война", но правда в том, что российская агрессия против Украины имеет глобальные последствия", – сказал Кулеба.

Глава МИД подчеркнул, что полное восстановление территориальной целостности Украины в границах по состоянию на 1991 году является обязательным условием победы и не может быть предметом переговоров.

Он отметил, что стратегической победой не только Украины, но и всего международного сообщества будет та Россия, которая не несет угрозы другим странам, и если для этого требуется смена режима, то россиянам придется пройти эту трансформацию, но это может произойти только изнутри. При этом международное сообщество может играть важную роль в создании условий для осознания россиянами такой потребности.

Кулеба призвал желающих быть посредниками в возможных будущих переговорах Украины и РФ, называть вещи своими именами и не ставить Украину в один ряд со страной-агрессором. "Братство" между Украиной и РФ он сравнил с братством Каина против Авеля.

Глава МИД посоветовал тем, кто выступает за умиротворение России или опасается ее фиаско в агрессивной войне против Украины, начинать готовиться к поражению страны-оккупанта.

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Оксана Житнюк

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