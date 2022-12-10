Кулеба: Если РФ продолжает настаивать на "братстве", то это братство Каина против Авеля

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал желающих быть посредниками в возможных будущих переговорах Украины и РФ называть вещи своими именами и не ставить Украину в один ряд со страной-агрессором. "Братство" между Украиной и РФ он сравнил с братством Каина и Авеля. Об этом он сказал в интервью National Catholic Reporter.

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Глава МИД подчеркнул, что Ватикан должен избегать какой-либо путаницы или недопонимания по поводу своего отношения к России.

Будь то Святой престол или любая другая страна, Кулеба сказал, что нельзя продолжать настаивать на концепции необходимости мира среди "братских" россиян, украинцев и беларусов.

"Мы не братья. Если Россия продолжает существовать, настаивая на концепции братства, то это братство Каина против Авеля. Они пришли убивать, насиловать и нарушать все законы Божьи на земле Украины", – заявил Кулеба.

По его словам, в Ватикане должны всегда помнить, что Россия является агрессором, а Украина – жертвой агрессии. Потому, как заявил глава МИД, нельзя говорить или делать ничего, что ставит две страны в один ряд.

Комментируя призывы к миру, звучащие от папы римского, Кулеба подчеркнул, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена ​​в полном объеме – тогда можно будет говорить обо всем остальном.

Однако пока, по его словам, "печальная правда заключается в том, что время для этого широкого посредничества для мира еще не пришло, и причиной тому является президент Путин", который, по его словам, не хочет этого и не действует добросовестно.

"Придет день для большого посредничества. И, конечно, если Святой престол захочет сыграть свою роль, он это сделает", – добавил Кулеба.

15 апреля 2022-го Ватикан провел крестное шествие, на котором крест держали украинка и россиянка – как символ "примирения народов". В Украине заранее раскритиковали эту идею, но Ватикан от своего замысла не отказался.

Однако после аргументов украинской стороны вместо запланированного текста, в котором должен был звучать тезис и о "братских народах", было предложено помолиться в тишине.

8 декабря папа римский заплакал на словах об Украине во время традиционной молитвы.

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Оксана Житнюк

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