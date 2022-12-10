Кулеба: Если РФ продолжает настаивать на "братстве", то это братство Каина против Авеля
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал желающих быть посредниками в возможных будущих переговорах Украины и РФ называть вещи своими именами и не ставить Украину в один ряд со страной-агрессором. "Братство" между Украиной и РФ он сравнил с братством Каина и Авеля. Об этом он сказал в интервью National Catholic Reporter.
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Глава МИД подчеркнул, что Ватикан должен избегать какой-либо путаницы или недопонимания по поводу своего отношения к России.
Будь то Святой престол или любая другая страна, Кулеба сказал, что нельзя продолжать настаивать на концепции необходимости мира среди "братских" россиян, украинцев и беларусов.
"Мы не братья. Если Россия продолжает существовать, настаивая на концепции братства, то это братство Каина против Авеля. Они пришли убивать, насиловать и нарушать все законы Божьи на земле Украины", – заявил Кулеба.
По его словам, в Ватикане должны всегда помнить, что Россия является агрессором, а Украина – жертвой агрессии. Потому, как заявил глава МИД, нельзя говорить или делать ничего, что ставит две страны в один ряд.
Комментируя призывы к миру, звучащие от папы римского, Кулеба подчеркнул, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в полном объеме – тогда можно будет говорить обо всем остальном.
Однако пока, по его словам, "печальная правда заключается в том, что время для этого широкого посредничества для мира еще не пришло, и причиной тому является президент Путин", который, по его словам, не хочет этого и не действует добросовестно.
"Придет день для большого посредничества. И, конечно, если Святой престол захочет сыграть свою роль, он это сделает", – добавил Кулеба.
- 15 апреля 2022-го Ватикан провел крестное шествие, на котором крест держали украинка и россиянка – как символ "примирения народов". В Украине заранее раскритиковали эту идею, но Ватикан от своего замысла не отказался.
- Однако после аргументов украинской стороны вместо запланированного текста, в котором должен был звучать тезис и о "братских народах", было предложено помолиться в тишине.
- 8 декабря папа римский заплакал на словах об Украине во время традиционной молитвы.
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