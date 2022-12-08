Папа римский Франциск заплакал во время традиционной молитвы в Риме 8 декабря, когда заговорил об Украине. Об этом сообщает Vatican news.

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"Пречистая Дева, я хотел бы принести тебе сегодня благодарность украинского народа за мир, о котором мы уже долго просим у Господа. Вместо этого должен вновь представить тебе мольбы детей, пожилых людей, отцов и матерей, молодых людей этой замученной многострадающей земли. Но в действительности мы знаем, что ты находишься с ними и со всеми страждущими, так же как была у креста твоего сына", – сказал Папа римский.

Ему пришлось приостановить свою речь, пытаясь сдержать слезы после слова "Украина".

В начале октября Франциск обратился к Путину и президенту Зеленскому, предложив "искать условия для переговоров".

16 ноября во время воскресной мессы Франциск заявил, что просит Бога поторопиться с прекращением войны в Украине.

18 ноября на вопрос, верит ли он в "возможность примирения" Москвы и Киева, понтифик призвал всех "быть пацифистами" и выступил "за настоящий мир", а не перемирие.

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Оксана Житнюк

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