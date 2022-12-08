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Папа римский заплакал на словах об Украине во время молитвы – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
08.12.2022, 20:14
Видео: Vatican news
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Папа римский Франциск заплакал во время традиционной молитвы в Риме 8 декабря, когда заговорил об Украине. Об этом сообщает Vatican news.

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"Пречистая Дева, я хотел бы принести тебе сегодня благодарность украинского народа за мир, о котором мы уже долго просим у Господа. Вместо этого должен вновь представить тебе мольбы детей, пожилых людей, отцов и матерей, молодых людей этой замученной  многострадающей земли. Но в действительности мы знаем, что ты находишься с ними и со всеми страждущими, так же как была у креста твоего сына", – сказал Папа римский.

Ему пришлось приостановить свою речь, пытаясь сдержать слезы после слова "Украина".

Читайте также: "История повторяется". Папа Франциск сравнил ужасы войны в Украине с Второй мировой

Оксана Житнюк
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война Папа римский франциск
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