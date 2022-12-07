"История повторяется". Папа Франциск сравнил ужасы войны в Украине с Второй мировой

Папа римский Франциск сравнил ужасы Второй мировой войны и войны, которую Россия развязала против Украины. Об этом понтифик говорил во время встречи в Польше, приуроченной к годовщине нацистской операции Рейнхардт (Einsatz Reinhardt) – плана немецких фашистов по уничтожению польских евреев, передает Vatican news.

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Папа Франциск заявил, что сегодня в Украине повторяются ужасы Второй мировой войны.

"История повторяется сегодня", – сказал он, обращаясь к польским паломникам.

Осуществление плана Einsatz Reinhardt в период с 1942 по 1943 год стало самым смертоносным этап попытки нацистской Германии совершить геноцид против еврейского народа.

Около 1,7 миллиона евреев были убиты в лагерях смерти Белжец, Собибор и Треблинка.

"Пусть память об этом ужасном событии побудит к решениям и действиям для всеобщего мира", – сказал Папа римский.

23 ноября Папа римский Франциск сравнил войну России против Украины с Голодомором 1930-х годов, который устроил советский тиран Иосиф Сталин.

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Наталія Медведєва

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