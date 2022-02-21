Кулеба: Путин сделал самую большую ошибку в своей жизни – оттолкнул украинцев от России

Президент России Владимир Путин, напав на Украину в 2014 году, совершил самую большую ошибку в своей жизни – оттолкнул миллионы украинцев от России. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире CBS News.

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Ведущая отметила, что в Украине хорошо относились к России после распада Советского Союза. Кулеба ответил, что это драматичным образом изменилось в 2014 году.

По его словам, Путин вынудил миллионы украинцев отвернуться от него: украинцы поняли, что Россия – это не только "о культуре и друзьях, но еще и о снарядах, войне и страданиях".

Кулеба отметил, что соцопросы показывают: с каждым годом в Украине снижается количество граждан, которые считают Россию безопасным соседом.

"Я считаю, что это крупнейшая ошибка, которую Путин сделал в своей жизни. Он оттолкнул миллионы украинцев", – сказал глава МИД.

Кулеба также добавил, что Украина – двуязычная страна и нет языковой проблемы в обычной жизни. Он отметил, что Путин хочет предстать в образе защитника русскоязычных, однако многие украинские военные говорят по-русски и не нуждаются в такой "защите".

"Не имеет значения в Украине, на каком языке ты говоришь. Что имеет значение: поддерживаешь ли ты демократическую Украину как часть коллективного Запада с рыночной экономикой и правами человека или ты хочешь жить в авторитарной стране, где тебя бьет полиция на улице, где ты не можешь вести бизнес без взяток чиновникам, как это происходит в России. Это выбор между демократией и автократичным режимом", – подытожил он.

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Марк Сировой

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