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Украинцы уверены, что ВСУ отразят масштабное вторжение российской армии: опрос

Цей матеріал також доступний українською
18.02.2022, 11:50
Украинцы уверены, что ВСУ отразят масштабное вторжение российской армии: опрос - Фото
Иллюстративное фото: ВСУ

Украинцы верят в армию своей страны – большинство граждан не сомневаются, что Украина сможет дать отпор, если новое вторжение России произойдет. Четверть опрошенных высказали мнение, что Кремль не решится на полномасштабное нападение. Такие результаты опроса опубликовала группа Рейтинг.

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В комментарии LIGA.net в группе Рейтинг сообщили, что опрос проведен по собственной инициативе соцгруппы, стороннего заказчика нет.

Социологи спросили украинцев: сможет ли Украина, по их мнению, отбить нападение, если Россия осуществит вторжение.

Среди опрошенных 64% уверены в силах украинской армии (28% абсолютно уверены, 36% скорее уверены). Сомневаются в ВСУ 32% (19% скорее не уверены, 13% совсем не уверены). Мнение опрошенных отличается по регионам: в западных и центральных областях больше верят в обороноспособность страны, на востоке – относительно меньше.

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Исследователи попросили украинцев дать оценку вероятности полномасштабного военного вторжения России в Украину:

→ вероятность вторжения высокая – 19%;

→ средняя – 33%;

→ низкая – 20%;

→ нет угрозы – 25%;

→ сложно ответить – 3%.

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Опрос проводился методом телефонного интервью с использованием компьютера (Computer Assisted Telephone Interviewing) с 16 по 17 февраля 2022 года среди 1722 совершеннолетних по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Статистическая погрешность – не более 2,4%.

  • Воевать за Украину в случае вторжения России готовы граждане США и Дании, большинство жителей других западноевропейских стран не хотят, чтобы их армии защищали украинцев. 
  • Почти половина украинцев считают реальной угрозу нового вторжения России в Украину зимой или весной этого года, а 39,1% склоняются к тому, что нападения не будет.
  • В Германии 71% граждан поддерживают отказ правительства поставлять Украине оружие на фоне угрозы нового вторжения России. 

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Яна Катасонова
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агрессия России ВСУ рейтинг армия опрос вторжение обороноспособность
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