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Кулеба: Россия проводит самую масштабную в современной истории операцию по похищению детей

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 21:22
Кулеба: Россия проводит самую масштабную в современной истории операцию по похищению детей - Фото
Дмитрий Кулеба (фото: EPA)

Россия проводит на временно оккупированных территориях Украины самую масштабную в современной истории операцию по похищению детей. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в рамках 52-й сессии Совета по правам человека ООН "Агрессия против Украины: влияние на права человека и гуманитарную ситуацию в Украине и мире", передает МИД.

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Глава МИД в ООН привлек внимание к многочисленным нарушениям россиянами международного гуманитарного права и прав человека, военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, в частности похищения украинских детей и их принудительного усыновления в российских семьях.

"Россия реализует, пожалуй, самую масштабную в современной истории операцию по похищению детей. Конвенция о предотвращении геноцида четко определяет это как преступление геноцида", – подчеркнул министр.

Кулеба заявил, что похищенные Россией дети нуждаются в немедленной защите и возвращении домой.

"Все российские преступники, участвующие в этой операции, должны быть привлечены к ответственности за участие в геноциде", – заявил глава МИД.

Читайте также: Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по розыску похищенных Россией украинских детей

Наталія Медведєва
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