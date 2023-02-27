Кулеба: Россия проводит самую масштабную в современной истории операцию по похищению детей

Россия проводит на временно оккупированных территориях Украины самую масштабную в современной истории операцию по похищению детей. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в рамках 52-й сессии Совета по правам человека ООН "Агрессия против Украины: влияние на права человека и гуманитарную ситуацию в Украине и мире", передает МИД.

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Глава МИД в ООН привлек внимание к многочисленным нарушениям россиянами международного гуманитарного права и прав человека, военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, в частности похищения украинских детей и их принудительного усыновления в российских семьях.

"Россия реализует, пожалуй, самую масштабную в современной истории операцию по похищению детей. Конвенция о предотвращении геноцида четко определяет это как преступление геноцида", – подчеркнул министр.

Кулеба заявил, что похищенные Россией дети нуждаются в немедленной защите и возвращении домой.

"Все российские преступники, участвующие в этой операции, должны быть привлечены к ответственности за участие в геноциде", – заявил глава МИД.

По данным Офиса генпрокурора на конец октября 2022-го, установлено 9400 детей, депортированных Россией из Украины.

В отчете Йельского университета сообщалось, что россияне удерживают более 6000 украинских детей в специальных лагерях в РФ и оккупированном Крыму для "промывания" им мозгов и политического "перевоспитания".

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Наталія Медведєва

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