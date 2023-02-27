Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по розыску похищенных Россией украинских детей

Польша и Еврокомиссия запускают совместную инициативу по розыску украинских детей, которые были похищены и вывезены оккупантами на территорию РФ. Об этом объявила директор по политическим коммуникациям Еврокомиссии Дана Спинант.

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Она заявила, что российские силы похитили и отправили в РФ тысячи украинских детей, и это "трагедия и преступление".

В связи с этим запускается инициатива под руководством президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Инициатива направлена на то, чтобы собрать доказательства похищения россиянами украинских детей и вернуть их домой.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Еврокомиссию и Польшу за эту инициативу.

"Нам нужно вернуть похищенных детей в Украину и наказать Россию за ее преступления", – заявил премьер.

По данным Офиса генпрокурора на конец октября 2022-го, установлено 9400 детей, депортированных Россией из Украины.

В отчете Йельского университета сообщалось, что россияне удерживают более 6000 украинских детей в специальных лагерях в РФ и оккупированном Крыму для "промывания" им мозгов и политического "перевоспитания".

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Оксана Житнюк

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