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Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по розыску похищенных Россией украинских детей

Цей матеріал також доступний українською
27.02.2023, 17:58
Еврокомиссия и Польша запускают инициативу по розыску похищенных Россией украинских детей - Фото
Дети в бомбоубежище (Фото: Depositphotos)

Польша и Еврокомиссия запускают совместную инициативу по розыску украинских детей, которые были похищены и вывезены оккупантами на территорию РФ. Об этом объявила директор по политическим коммуникациям Еврокомиссии Дана Спинант.

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Она заявила, что российские силы похитили и отправили в РФ тысячи украинских детей, и это "трагедия и преступление".

В связи с этим запускается инициатива под руководством президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Инициатива направлена на то, чтобы собрать доказательства похищения россиянами украинских детей и вернуть их домой.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил Еврокомиссию и Польшу за эту инициативу.

"Нам нужно вернуть похищенных детей в Украину и наказать Россию за ее преступления", – заявил премьер.

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Оксана Житнюк
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война польша похищение дети еврокомиссия
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