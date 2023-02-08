Двух украинских детей из Австрии вывезли в РФ. Омбудсмен Лубинец выразил протест – видео

Двух украинских детей, которые из-за вооруженной агрессии России против Украины находились в Австрии, незаконно вывезли в РФ. Об этом сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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По его словам, "правозащитник Европейского института Омбудсмана (ЕИО)" вывез украинских детей из Австрии на территорию России.

"По информации СМИ, это сделал доктор Йозеф Зигеле, генеральный секретарь ЕИО, член правления ЕИО и заместитель омбудсмана Тироля", – написал уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

По информации Лубинца, власти Австрии начали официальное расследование действий Зигеле.

Омбудсмен рассказал, что в Европейском институте Омбудсмана проигнорировали его просьбу о проведении внутреннего расследования и не применили соответствующих санкций к Зигеле.

Лубинец заявил, что направил срочное письмо членам Европейского института Омбудсмана о выходе из этого объединения.

Он разрезал ножницами свое удостоверение члена этой организации и записал этот акт на видео.

Лубинец обратился к коллегам, являющимся членами Европейского института Омбудсмана, с просьбой рассмотреть возможность немедленного выхода из Института и осудить действия его руководства.

Он сообщил, что его коллеги из Латвии и Литвы Юрис Янсонс и Эрике Леонайте уже вышли из ЕИО.

В конце октября 2022 года генпрокурор заявил, что с начала большой войны РФ убила до 8000 гражданских и похитила 9400 детей.

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Наталія Медведєва

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