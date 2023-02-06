Россияне ударили артиллерией по гражданскому авто в Херсонской области: погиб ребенок

Российские оккупанты обстреляли гражданский автомобиль во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области, в результате чего погиб ребенок. Об этом сообщает Херсонская областная военная администрация.

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Сегодня стало известно, что на прошлой неделе, 2 февраля, россияне ударили по авто из артиллерии, в результате чего машина загорелась. В салоне находились три человека, среди которых был восьмилетний ребенок, он погиб на месте.

Офис генпрокурора зафиксировал трагедию. По данным прокуроров, всего с начала полномасштабной войны РФ против Украины 461 ребенок погиб, более 919 детей получили ранения разной степени тяжести.

29 января армия РФ устроила массированный артиллерийский обстрел Херсона, в результате чего погибли три человека, шесть человек ранены.

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Оксана Житнюк

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