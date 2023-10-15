Кулеба: Россия запретила дипломатию "второго трека", хочет воевать

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба исключил возможность переговоров между Украиной и Россией. В интервью журналистке Наталье Мосейчук он сказал, что эта тема не поднимается ни на каком уровне, а РФ запретила даже неофициальные контакты на эту тему, о которых писали медиа летом.

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"Тема переговоров между Украиной и Россией отсутствует на уровне официальной риторики, отсутствует на уровне неофициальной риторики и отсутствует на уровне намеков. Все понимают, что Россия этих переговоров не хочет. Они, насколько мне известно, даже запретили "трек два", о котором СМИ писали. Россия хочет воевать", — сказал он.

"Трек два" – это неофициальные контакты, где участвуют частные лица, которые не работают в государственных структурах, но могут действовать с ведома своих правительств.

В начале июля NBC News впервые рассказал о секретных переговорах бывших американских дипломатов с неназванными россиянами, близкими к Кремлю. На одной из них в июле якобы даже участвовал министр иностранных дел Сергей Лавров.

Целью этих встреч телеканал назвал попытку заложить основу для переговоров о прекращении войны.

Позже The Moscow Times подтвердило такие встречи, ссылаясь на собственные источники. Издание писало, что переговоры проходили по меньшей мере дважды в месяц, но зашли в тупик: Россия просто не способна четко сформулировать, что ей нужно и чего она хочет.

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия снова нападет в 2028 году, если сейчас получит паузу в войне.

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