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Кулеба: Росія заборонила дипломатію "другого треку", хоче воювати

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15.10.2023, 11:15
Кулеба: Росія заборонила дипломатію
Фото: EPA

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба виключив можливість переговорів між Україною і Росією. В інтерв'ю журналістці Наталії Мосейчук він сказав, що ця тема не підіймається на жодному рівні, а РФ заборонила навіть неофіційні контакти на цю тему, про які писали медіа влітку.

"Тема переговорів між Україною і Росією відсутня на рівні офіційної риторики, відсутня на рівні неофіційної риторики й відсутня на рівні натяків. Всі розуміють, що Росія цих переговорів не хоче. Вони, наскільки мені відомо, навіть заборонили "трек два", про який ЗМІ писали. Росія хоче воювати", – сказав він.

"Трек два" – це неофіційні контакти, в яких беруть участь приватні особи, які не працюють в державних структурах, але можуть діяти з відома своїх урядів.

На початку липня NBC News вперше розказав, про секретні переговори колишніх американських дипломатів з неназваними росіянами, близькими до Кремля. На одній з них у липні нібито навіть брав участь міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Метою цих зустрічей телеканал назвав спробу закласти основи для переговорів про припинення війни.

Пізніше The Moscow Times підтвердило такі зустрічі, посилаючись на власні джерела. Видання писало, що переговори відбувалися щонайменше двічі на місяць, але зайшли в глухий кут, бо Росія просто не здатна чітко сформулювати, що їй потрібно і чого вона хоче.

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Андрій Водяний
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Дмитро Кулебапереговоривійна
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