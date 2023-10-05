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Новини | Зеленський: Якщо РФ отримає паузу у війні, то зможе атакувати Україну та Балтію у 2028 році

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 14:39
Зеленський: Якщо РФ отримає паузу у війні, то зможе атакувати Україну та Балтію у 2028 році - Фото
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія зможе відновити свій воєнний потенціал до 2028 року, якщо зараз отримає паузу у війні. Про це він повідомив на саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії.

За його словами, якщо Москва отримає паузу у бойових діях або заморозить війну, то "критичний момент" настане у 2028 році.

"Якщо Росії дозволити адаптуватися зараз, до 2028 року вона відновить воєнний потенціал, який ми знищили, і буде достатньо сильною, щоб атакувати країни у фокус його розширення", – сказав Зеленський.

Він зазначив, що, крім України, це можуть бути країни Балтії та інші держави, де присутні російські військові.

"Дані нашої розвідки зрозумілі. Росія намагається заморозити ситуацію та адаптуватися. Вона навчається на своїх помилках і готується рухатися вперед", – заявив глава держави.

Зеленський наголосив, що Кремль хоче захопити більше територій та зруйнувати єдність Європи за допомогою війни.

  • Зеленський, посилаючись на прогнози української розвідки, заявив, що до кінця 2023 року Росія посилить ядерні погрози.
  • Президент виключив можливість будь-якої дипломатії з РФ, нагадавши, що жодна з попередніх спроб не мала успіху, оскільки російський диктатор не бажає миру.
  • Зеленський назвав ситуацію із проведенням виборів в Україні під час війни "складною", але якщо Верховна Рада внесе необхідні зміни до законодавства та буде забезпечена безпека учасників голосування, то вони відбудуться.

Читайте також: Зеленський анонсував рішення партнерів, щоб в України з'явилося більше ППО перед зимою

Дмитро Гриниченко
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