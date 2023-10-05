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Зеленский: Если РФ получит паузу в войне, то сможет атаковать Украину и Балтию в 2028 году

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 14:39
Зеленский: Если РФ получит паузу в войне, то сможет атаковать Украину и Балтию в 2028 году - Фото
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сможет восстановить свой военный потенциал к 2028 году, если сейчас получит паузу в войне. Об этом он сообщил на саммите Европейского политического сообщества в Испании.

По его словам, если Москва получит паузу в боевых действиях или заморозит войну, то "критический момент" наступит в 2028 году. 

"Если России позволить адаптироваться сейчас, к 2028 году она восстановит военный потенциал, который мы уничтожили, и будет достаточно сильна, чтобы атаковать страны в фокус его расширения", — сказал Зеленский.

Он отметил, что помимо Украины это могут быть страны Балтии и другие государства, где присутствуют российские военные. 

"Данные нашей разведки ясны. Россия пытается заморозить ситуацию и адаптироваться. Она учится на своих ошибках и готовится двигаться вперед", — заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Кремль хочет захватить больше территорий и разрушить единство Европы при помощи войны. 

  • Зеленский, ссылаясь на прогнозы украинской разведки, заявил, что до конца 2023 года Россия усилит ядерные угрозы.
  • Президент исключил возможность любой дипломатии из РФ, напомнив, что ни одна из предыдущих попыток не имела успеха, поскольку российский диктатор не желает мира.
  • Зеленский назвал ситуацию с проведением выборов в Украине во время войны "сложной", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность участников голосования, то они состоятся.

Смотрите также: Зеленский анонсировал решение партнеров, чтобы у Украины появилось больше ПВО перед зимой

Дмитрий Гриниченко
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