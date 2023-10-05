Зеленский: Если РФ получит паузу в войне, то сможет атаковать Украину и Балтию в 2028 году

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сможет восстановить свой военный потенциал к 2028 году, если сейчас получит паузу в войне. Об этом он сообщил на саммите Европейского политического сообщества в Испании.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, если Москва получит паузу в боевых действиях или заморозит войну, то "критический момент" наступит в 2028 году.

"Если России позволить адаптироваться сейчас, к 2028 году она восстановит военный потенциал, который мы уничтожили, и будет достаточно сильна, чтобы атаковать страны в фокус его расширения", — сказал Зеленский.

Он отметил, что помимо Украины это могут быть страны Балтии и другие государства, где присутствуют российские военные.

"Данные нашей разведки ясны. Россия пытается заморозить ситуацию и адаптироваться. Она учится на своих ошибках и готовится двигаться вперед", — заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Кремль хочет захватить больше территорий и разрушить единство Европы при помощи войны.

Зеленский, ссылаясь на прогнозы украинской разведки, заявил, что до конца 2023 года Россия усилит ядерные угрозы.

Президент исключил возможность любой дипломатии из РФ, напомнив, что ни одна из предыдущих попыток не имела успеха, поскольку российский диктатор не желает мира.

Зеленский назвал ситуацию с проведением выборов в Украине во время войны "сложной", но если Верховная Рада внесет необходимые изменения в законодательство и будет обеспечена безопасность участников голосования, то они состоятся.

Смотрите также: Зеленский анонсировал решение партнеров, чтобы у Украины появилось больше ПВО перед зимой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.