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Кулеба – россиянам: Ваши солдаты ходят по украинским домам, клянчат или отбирают еду

Цей матеріал також доступний українською
28.02.2022, 16:27
Кулеба – россиянам: Ваши солдаты ходят по украинским домам, клянчат или отбирают еду - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Mads Claus Rasmussen/ЕРА)

Российских солдат в Украине оставили без сухпайков, они "клянчат еду" и мародерствуют. Об этом сегодня на брифинге заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Я хочу, чтобы вы знали правду... Что русские солдаты, отправленные на войну с Украиной, которая должна была по замыслу ваших стратегов закончиться очень быстро, остались брошены без пайков. Они ходят по украинским домам, клянчат или силой отбирают еду, грабят супермаркеты", – сказал он.

Кулеба напомнил русским, что высшее руководство России нагло врет им по поводу вторжения в Украину. Хотя именно они заплатят наивысшую цену.

"Все эти люди, которые врали вам в эфирах, сейчас в тепле и безопасности. Как и человек, который отдал приказ напасть на Украину. Цену за все это вранье и преступления заплатят, прежде всего, обычные россияне. Ваши дети, мужья, отцы сейчас сгорают в танках на украинской земле", – отметил министр.

Для Украины эта война — народная, сказал Кулеба: "Началась народная война украинцев против русских захватчиков".

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Валерия Кондратова
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дмитрий кулеба война с россией
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