Кулеба сказал, будет ли встреча Зеленского с Путиным один на один

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Личная встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина возможна как отступление от плана нормандского саммита. Об этом в эфире программы Свобода слова на канале ICTV заявил вице-премьер Дмитрий Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что Украина не позволит россиянам создать впечатление, что Зеленский о чем-то договаривается с Путиным за спиной Германии и Франции и украинского народа. В то же время, если для того, чтобы сделать шаг вперед в переговорах, потребуется встреча Зеленского и Путина один на один, такой формат тоже возможен.

9 декабря в Париже состоится встреча лидеров нормандской четверки - Франции, Германии, Украины и России.

встреча лидеров нормандской четверки 1 декабря у Путина заявили о намерении в рамках саммита провести встречу с Зеленским один на один.

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