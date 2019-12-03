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Кулеба сказал, будет ли встреча Зеленского с Путиным один на один

Кулеба сказал, будет ли встреча Зеленского с Путиным один на один - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
03.12.2019, 06:52

Украина не хочет создавать впечатление, что договаривается о чем-то с Россией за спиной союзников

Личная встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина возможна как отступление от плана нормандского саммита. Об этом в эфире программы Свобода слова на канале ICTV заявил вице-премьер Дмитрий Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что Украина не позволит россиянам создать впечатление, что Зеленский о чем-то договаривается с Путиным за спиной Германии и Франции и украинского народа. В то же время, если для того, чтобы сделать шаг вперед в переговорах, потребуется встреча Зеленского и Путина один на один, такой формат тоже возможен.

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Владимир Зеленский владимир путин нормандский формат нормандский саммит
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