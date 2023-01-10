Кулеба: У Путина есть только один вариант – проиграть войну

У российского диктатора Владимира Путина "есть только один вариант" – проиграть войну, однако он не хочет смотреть правде в глаза, потому продолжает бросать в бой все больше оккупантов. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью радио NPR.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Если я смотрю на поле боя и ситуацию сейчас, я думаю, что у Путина не так уж много вариантов. На самом деле, я думаю, у него есть только один вариант, но он не хочет его принимать. И этот вариант – проиграть войну", – заявил Кулеба.

По словам главы МИД, "трудность и трагедия" заключаются в том, что Путин не желает смотреть правде в глаза и искать выход – вместо этого он бросает в бой все больше и больше ресурсов и живой силы, пытаясь победить любой ценой.

"Но этого не произойдет", – уверен Кулеба.

Он также подчеркнул, что победой Украины в войне будет прежде всего восстановление территориальной целостности в международно признанных границах.

"Для нас нет разницы между Крымом и Донбассом. Нет никакой разницы между Херсоном и Симферополем или Ялтой, городами в Крыму... [Крым] просто еще одна часть Украины, которая была украдена Россией", – заявил глава МИД.

Глава ГУР Буданов прогнозирует, что война закончится раньше, чем умрет Путин.

В Пентагоне заявили, что Путин по-прежнему ставит задачу захватить территорию Украины, однако решить эту задачу Россия не сможет.

Читайте также: Кулеба о военной помощи: Никто не сделал достаточно, пока российские сапоги на нашей земле

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.