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Кулеба: У Путина есть только один вариант – проиграть войну

Цей матеріал також доступний українською
10.01.2023, 15:12
Кулеба: У Путина есть только один вариант – проиграть войну - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

У российского диктатора Владимира Путина "есть только один вариант" – проиграть войну, однако он не хочет смотреть правде в глаза, потому продолжает бросать в бой все больше оккупантов. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью радио NPR.

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"Если я смотрю на поле боя и ситуацию сейчас, я думаю, что у Путина не так уж много вариантов. На самом деле, я думаю, у него есть только один вариант, но он не хочет его принимать. И этот вариант – проиграть войну", – заявил Кулеба.

По словам главы МИД, "трудность и трагедия" заключаются в том, что Путин не желает смотреть правде в глаза и искать выход – вместо этого он бросает в бой все больше и больше ресурсов и живой силы, пытаясь победить любой ценой. 

"Но этого не произойдет", – уверен Кулеба.

Он также подчеркнул, что победой Украины в войне будет прежде всего восстановление территориальной целостности в международно признанных границах.

"Для нас нет разницы между Крымом и Донбассом. Нет никакой разницы между Херсоном и Симферополем или Ялтой, городами в Крыму... [Крым] просто еще одна часть Украины, которая была украдена Россией", – заявил глава МИД.

Читайте также: Кулеба о военной помощи: Никто не сделал достаточно, пока российские сапоги на нашей земле

Оксана Житнюк
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война владимир путин дмитрий кулеба
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