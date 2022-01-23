Кулеба: Украина не наедине с агрессором, нас поддержали более 2,5 млн человек во всем мире

За сутки более 2,5 млн людей во всем мире и десятки иностранных чиновников поддержали онлайн-акцию "UkrainianWave", которую в День соборности запустило Министерство иностранных дел. Это еще одно свидетельство, что Украина не наедине со страной-агрессором Россией, написал в Facebook глава МИД Дмитрий Кулеба.

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Акцию поддержали множество западных политиков и чиновников.

"С нами премьер Словении Янез Янша, госсек США Энтони Блинкен, глава МИД Канады Мелани Жоли, Великобритании Элизабет Трасс, Латвии Эдгарс Ринкевич, Северной Македонии Буяр Османи, Австралии Мэрис Пейн, Чехии Ян Липавский, министерства иностранных дел и чиновники со всего мира, а также миллионы пользователей сети, которые твердо поддерживают Украину во время угроз и шантажа со стороны России", – написал Кулеба.

Кампания МИД была сделана для "продолжения дела более 400 000 украинцев, которые 32 года назад объединились в живую цепь от Киева до Львова". Twitter заполнили посты со словами поддержки: "I stand with Ukraine".

"Украинская волна живет и она сильна как никогда. Это еще одно свидетельство, что Украина не наедине с агрессором", – считает министр.

Владислав Сердюк

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