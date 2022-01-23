UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба: Украина не наедине с агрессором, нас поддержали более 2,5 млн человек во всем мире

Цей матеріал також доступний українською
23.01.2022, 15:49
Кулеба: Украина не наедине с агрессором, нас поддержали более 2,5 млн человек во всем мире - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: пресс-служба МИД)

За сутки более 2,5 млн людей во всем мире и десятки иностранных чиновников поддержали онлайн-акцию "UkrainianWave", которую в День соборности запустило Министерство иностранных дел. Это еще одно свидетельство, что Украина не наедине со страной-агрессором Россией, написал в Facebook глава МИД Дмитрий Кулеба

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Акцию поддержали множество западных политиков и чиновников.

"С нами премьер Словении Янез Янша, госсек США Энтони Блинкен, глава МИД Канады Мелани Жоли, Великобритании Элизабет Трасс, Латвии Эдгарс Ринкевич, Северной Македонии Буяр Османи, Австралии Мэрис Пейн, Чехии Ян Липавский, министерства иностранных дел и чиновники со всего мира, а также миллионы пользователей сети, которые твердо поддерживают Украину во время угроз и шантажа со стороны России", – написал Кулеба.

Кампания МИД была сделана для "продолжения дела более 400 000 украинцев, которые 32 года назад объединились в живую цепь от Киева до Львова". Twitter заполнили посты со словами поддержки: "I stand with Ukraine". 

"Украинская волна живет и она сильна как никогда. Это еще одно свидетельство, что Украина не наедине с агрессором", – считает министр. 

Кулеба: Украина не наедине с агрессором, нас поддержали более 2,5 млн человек во всем мире
Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс дмитрий кулеба Энтони Блинкен UkrainianWave
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 