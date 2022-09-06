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Кулеба: Умиротворение Путина за счет Украины — это сделка с дьяволом, она не принесет мир

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2022, 11:14
Кулеба: Умиротворение Путина за счет Украины — это сделка с дьяволом, она не принесет мир - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что умиротворение российского диктатора Владимира Путина является "сделкой с дьяволом". Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, при помощи энергетического шантажа Путин хочет "разрушить благополучие и стабильность каждой европейской семьи".

Министр отметил, что те, кто предлагают поддаться на шантаж России, только усугубляют проблему.

"Умиротворение Путина за счет Украины — это сделка с дьяволом, которая не принесет ни мира, ни стабильности", — написал дипломат. 

Читайте также: Кулеба о росте цен в ЕС: Нужно быстрее победить Путина, чтобы он не вредил Европе 

Дмитро Гриниченко
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