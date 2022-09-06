Кулеба: Умиротворение Путина за счет Украины — это сделка с дьяволом, она не принесет мир
06.09.2022, 11:14
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что умиротворение российского диктатора Владимира Путина является "сделкой с дьяволом". Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, при помощи энергетического шантажа Путин хочет "разрушить благополучие и стабильность каждой европейской семьи".
Министр отметил, что те, кто предлагают поддаться на шантаж России, только усугубляют проблему.
"Умиротворение Путина за счет Украины — это сделка с дьяволом, которая не принесет ни мира, ни стабильности", — написал дипломат.
- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что странам Евросоюзу пришло время установить предельные цены на российский газ, который поступает в Европу по Северному потоку.
- 19 августа Газпром решил остановить Северный поток с 31 августа на три дня. 25 августа из-за шантажа России цена на газ в Европе превысила $3200 за тысячу кубометров.
- 28 августа норвежская Rystad Energy заявила, что Россия ежедневно сжигает около 4,34 млн куб. м газа, который могла бы поставлять в Германию через Северный поток.
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