Кулеба заявил, что на саммите НАТО заявления за кулисами были также важны, как официальные

На саммите НАТО в Вильнюсе, который проходил 11 и 12 июля, заявления участников, сделанные в кулуарах, были не менее важны, чем официальное коммюнике. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью на телемарафоне.

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Кулеба сказал, что в целом он доволен результатами саммита НАТО.

"Меня не устраивает только один момент, что в самом тексте коммюнике саммита нет четких слов, что – либо Украину приглашаем к членству, либо пригласим Украину к членству, условно, завтра. Но, знаете, это был саммит, на котором очень важно не только то, что было в тексте официальных решений, в официальных заявлениях, но и то, что было за кулисами", – сказал глава МИД.

По его словам, саммит в Вильнюсе принципиально отличался не только от Бухарестского саммита 2008 года, но и от Мадридского, который был в 2022-ом.

"Отличие заключалось в том, что мы преодолели психологический барьер. И я вижу, что Украину реально видят членом НАТО. То есть то, что не сделали они такой квантовый рывок – это плохо. Но, с другой стороны, я вижу, что этот квантовый рывок неизбежен и произойдет гораздо раньше, чем нам кажется. Потому что все внутри, за закрытыми дверями, абсолютно спокойно уверенно говорят – не волнуйтесь, вопрос решен, вы будете членом НАТО", – рассказал Кулеба.

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