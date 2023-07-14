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Кулеба заявив, що на саміті НАТО заяви за лаштунками були такими самими важливими, як офіційні

Этот материал также доступен на русском
14.07.2023, 09:52
Кулеба заявив, що на саміті НАТО заяви за лаштунками були такими самими важливими, як офіційні - Фото
Дмитро Кулеба (Скриншот відео)

На саміті НАТО у Вільнюсі, який проходив 11 та 12 липня, заяви учасників, зроблені в кулуарах, були не менш важливими, ніж офіційне комюніке. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю на телемарафоні.

Кулеба сказав, що загалом він задоволений результатами саміту НАТО.

"Мене не влаштовує тільки один момент, що в самому тексті комюніке саміту немає чітких слів, що – або Україну запрошуємо до членства, або запросимо Україну до членства, умовно, завтра. Але, знаєте, це був саміт, на якому дуже важливо не лише те, що будо в тексті офіційних рішень, в офіційних заявах, але і те, що будо за лаштунками", – сказав глава МЗС.

За його словами, саміт у Вільнюсі принципово відрізнявся не лише від Бухарестського саміту 2008 року, але й Мадридського, що був у 2022-му.

"Різниця полягала в тому, що ми подолали психологічний барʼєр. І я бачу, що Україну реально бачать членом НАТО. Тобто те, що не зробили вони такий квантовий ривок – це погано. Але, з іншого боку, я бачу, що цей квантовий ривок неминучий і відбудеться набагато раніше, ніж нам здається. Тому що всі всередині, за закритими дверима, абсолютно спокійно впевнено кажуть – "не хвилюйтеся, питання вирішене, ви будете членом НАТО", – розказав Кулеба.

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Наталія Медведєва
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Дмитро Кулебасаміт натовступ до НАТО
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