Кулеба заявив, що на саміті НАТО заяви за лаштунками були такими самими важливими, як офіційні
На саміті НАТО у Вільнюсі, який проходив 11 та 12 липня, заяви учасників, зроблені в кулуарах, були не менш важливими, ніж офіційне комюніке. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю на телемарафоні.
Кулеба сказав, що загалом він задоволений результатами саміту НАТО.
"Мене не влаштовує тільки один момент, що в самому тексті комюніке саміту немає чітких слів, що – або Україну запрошуємо до членства, або запросимо Україну до членства, умовно, завтра. Але, знаєте, це був саміт, на якому дуже важливо не лише те, що будо в тексті офіційних рішень, в офіційних заявах, але і те, що будо за лаштунками", – сказав глава МЗС.
За його словами, саміт у Вільнюсі принципово відрізнявся не лише від Бухарестського саміту 2008 року, але й Мадридського, що був у 2022-му.
"Різниця полягала в тому, що ми подолали психологічний барʼєр. І я бачу, що Україну реально бачать членом НАТО. Тобто те, що не зробили вони такий квантовий ривок – це погано. Але, з іншого боку, я бачу, що цей квантовий ривок неминучий і відбудеться набагато раніше, ніж нам здається. Тому що всі всередині, за закритими дверима, абсолютно спокійно впевнено кажуть – "не хвилюйтеся, питання вирішене, ви будете членом НАТО", – розказав Кулеба.
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