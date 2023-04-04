Кулебу в Брюсселе "заверили", что вопрос F-16 для ВСУ поднимут в определенных странах НАТО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба получил "заверения" от некоторых стран-членов НАТО, что в их столицах будет обсужден вопрос передачи Украине истребителей F-16, но никаких решений на этот счет пока нет. Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания комиссии Украина – НАТО.

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Кулебу спросили, обсуждалась ли передача Украине истребителей F-16 и есть ли какая-то динамика в этом вопросе.

"F-16 я обсуждал на некоторых двусторонних встречах в Брюсселе. Обсуждение состояло из двух блоков. Первый – мы развеяли некоторые аргументы тех, кто говорит, что предоставление Украине западных самолетов – это слишком долго, слишком сложно и почти невозможно с практической точки зрения", – сказал Кулеба.

Во-вторых, подчеркнул министр, решений нет, но он получил сегодня "заверения", что с учетом предоставленной им информации о "намного более высокой готовности" Украины управлять этими самолетами, чем "некоторые считают", этот вопрос будет обговорен в определенных столицах с политическим руководством этих государств.

"Я еще раз говорю: это будет, просто это займет время. Но оно туда придет естественным путем благодаря нашим совместным усилиям", – добавил Кулеба.

Сегодня пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат призвал медиа перестать спекулировать на новостях о передаче Польшей и Словакией боевых самолетов МиГ-29 Украине. Он призвал не делать из этого "победу", так как для завоевания преимущества в воздухе Украине требуются современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения.

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Оксана Житнюк

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