UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулебу в Брюсселе "заверили", что вопрос F-16 для ВСУ поднимут в определенных странах НАТО

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 20:02
Кулебу в Брюсселе
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба получил "заверения" от некоторых стран-членов НАТО, что в их столицах будет обсужден вопрос передачи Украине истребителей F-16, но никаких решений на этот счет пока нет. Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания комиссии Украина – НАТО.

Кулебу спросили, обсуждалась ли передача Украине истребителей F-16 и есть ли какая-то динамика в этом вопросе.

"F-16 я обсуждал на некоторых двусторонних встречах в Брюсселе. Обсуждение состояло из двух блоков. Первый – мы развеяли некоторые аргументы тех, кто говорит, что предоставление Украине западных самолетов – это слишком долго, слишком сложно и почти невозможно с практической точки зрения", – сказал Кулеба.

Во-вторых, подчеркнул министр, решений нет, но он получил сегодня "заверения", что с учетом предоставленной им информации о "намного более высокой готовности" Украины управлять этими самолетами, чем "некоторые считают", этот вопрос будет обговорен в определенных столицах с политическим руководством этих государств.

"Я еще раз говорю: это будет, просто это займет время. Но оно туда придет естественным путем благодаря нашим совместным усилиям", – добавил Кулеба.

  • Сегодня пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат призвал медиа перестать спекулировать на новостях о передаче Польшей и Словакией боевых самолетов МиГ-29 Украине. Он призвал не делать из этого "победу", так как для завоевания преимущества в воздухе Украине требуются современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения.

Читайте также: В Минобороны и Воздушных силах ВСУ объяснили, зачем Украине современные истребители

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
нато истребитель авиация дмитрий кулеба f-16
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 