Купил квартиры и элитные машины – обогатился на 14 млн грн: СБУ разоблачила чиновника МО

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила чиновника Министерства обороны, подозреваемого в том, что в 2022-2023 годах купил и "переписал" на гражданскую жену недвижимость и элитный автопарк. Об этом сообщил пресс-центр правоохранительного органа.

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По данным следствия, в течение 2022-2023 годов мужчина незаконно обогатился на почти 14 млн грн, сообщили правоохранители.

По данным правоохранительного органа, в дальнейшем за эти деньги он приобрел две квартиры в новостройках, гараж и паркоместо в Киеве. Кроме того, за полученные "доходы" чиновник купил три авто премиум-класса, в том числе марки LEXUS и BMW, отметила СБУ.

Фото: СБУ

Затем, отметили правоохранители, чтобы скрыть приобретенные активы, чиновник "переписал" их на свою гражданскую жену. При этом мужчина оформил на себя доверенность по управлению этим имуществом.

Также в ходе расследования установлен факт сокрытия от декларирования более 3 млн грн, а еще 3,5 млн грн чиновник хранил у своей гражданской жены.

На основании материалов военной контрразведки СБУ должностному лицу Минобороны сообщено о подозрении по двум статьям о незаконном обогащении и декларировании ложной информации.

В случае подтверждения вины мужчины – ему грозит до 10 лет за решеткой, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.