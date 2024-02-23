Купив квартири та елітні автівки – збагатився на 14 млн грн: СБУ викрила посадовця Міноборони

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила чиновника Міністерства оборони, якого підозрюють у тому, що у 2022-2023 роках купив і "переписав" на цивільну дружину нерухомість та елітний автопарк. Про це повідомив пресцентр правоохоронного органу.

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За даними слідства, протягом 2022-2023 років чоловік незаконно збагатився на майже 14 млн грн, повідомили правоохоронці.

За даними правоохоронного органа, надалі за ці гроші він придбав дві квартири у новобудовах, гараж та паркомісце у Києві. Крім того, за одержані "прибутки" посадовець купив три авто преміумкласу, зокрема марки LEXUS та BMW, зазначила СБУ.

Фото: СБУ

Потім, зазначили правоохоронці, щоб приховати придбані активи, чиновник "переписав" їх на свою цивільну дружину. Водночас чоловік оформив на себе довіреність щодо управління цим майном.

Також під час розслідування встановлено факт приховування від декларування понад 3 млн гривень, а ще 3,5 млн грн чиновник зберігав у своєї цивільної дружини.

На підставі матеріалів військової контррозвідки СБУ посадовцю Міноборони повідомлено про підозру за двома статтями про незаконне збагачення та декларування неправдивої інформації.

У випадку підтвердження вини чоловіка – йому загрожує до 10 років за ґратами, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.